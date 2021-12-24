Работает даже основная камера.

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Компания LG в прошлом году представила один из своих самых необычных смартфонов. Модель называется LG Wing. Она имеет два экрана и при развороте превращается в букву T. Дополнительную панель можно использовать для навигации, просмотра видео и вывода различной информации, но китайский энтузиаст превратил второй экран в полноценный смартфон.

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По словам специалиста, после разборки устройства он понял, что всю начинку можно уместить в часть корпуса, где установлена дополнительная панель. Для этого ему пришлось наложить материнскую плату на аккумуляторную батарею.

Второй экран LG Wing имеет диагональ 3,9 дюйма и разрешение 1080 x 1240 точек, то есть соотношение сторон составляет почти 1 к 1. В основу положена матрица, выполненная по технологии G-OLED. Сенсорное управление тоже предусмотрено.

Энтузиаст продемонстрировал на видео, что в результате получился почти квадратный и очень толстый смартфон. Аппарат поддерживает сенсорное управление. Камера тоже работает. Правда, специалист не уточняет, все ли компоненты он использовал. Также непонятно, может ли смартфон осуществлять звонки. Ролик доступен на китайской платформе BiliBili.

Напомним, что в LG Wing помимо дополнительной панели есть основной дисплей. Он имеет диагональ 6,8 дюйма, разрешение FHD+ и прикрыт стеклом Gorilla Glass пятого поколения. В основе лежит панель P-OLED. Модель получила выдвижную фронтальную камеру на 32 МП, а в состав основной камеры вошли модули разрешением 64 МП + 13 МП + 12 МП.

Сердцем героя заметки стала однокристальная система Snapdragon 765G. Она работает с 8 ГБ оперативной памяти, тогда как вместимость встроенного накопителя составила 128-256 ГБ в зависимости от комплектации. Аккумулятор имеет ёмкость 4000 мА*ч и поддерживает проводную 30-ваттную подзарядку.

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LG Wing появился в продаже в середине осени прошлого года, но получил операционную систему Android 10. Сейчас, когда многие смартфоны начинают обновляться до Android 12, нашей герой только обзавёлся одиннадцатой ревизией «зелёного робота».