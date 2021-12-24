Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
mpanasovsky За пост начислено вознаграждение
Энтузиаст сделал из второго экрана LG Wing полноценный смартфон
Работает даже основная камера.
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-18 000р на MSI RTX 3070
Крутая 3060 Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS STRIX ROG
3060 Ti Gigabyte Gaming подешевела на порядок
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming

Компания LG в прошлом году представила один из своих самых необычных смартфонов. Модель называется LG Wing. Она имеет два экрана и при развороте превращается в букву T. Дополнительную панель можно использовать для навигации, просмотра видео и вывода различной информации, но китайский энтузиаст превратил второй экран в полноценный смартфон.

реклама


По словам специалиста, после разборки устройства он понял, что всю начинку можно уместить в часть корпуса, где установлена дополнительная панель. Для этого ему пришлось наложить материнскую плату на аккумуляторную батарею.

Второй экран LG Wing имеет диагональ 3,9 дюйма и разрешение 1080 x 1240 точек, то есть соотношение сторон составляет почти 1 к 1. В основу положена матрица, выполненная по технологии G-OLED. Сенсорное управление тоже предусмотрено.

Энтузиаст продемонстрировал на видео, что в результате получился почти квадратный и очень толстый смартфон. Аппарат поддерживает сенсорное управление. Камера тоже работает. Правда, специалист не уточняет, все ли компоненты он использовал. Также непонятно, может ли смартфон осуществлять звонки. Ролик доступен на китайской платформе BiliBili.

Напомним, что в LG Wing помимо дополнительной панели есть основной дисплей. Он имеет диагональ 6,8 дюйма, разрешение FHD+ и прикрыт стеклом Gorilla Glass пятого поколения. В основе лежит панель P-OLED. Модель получила выдвижную фронтальную камеру на 32 МП, а в состав основной камеры вошли модули разрешением 64 МП + 13 МП + 12 МП.

Сердцем героя заметки стала однокристальная система Snapdragon 765G.  Она работает с 8 ГБ оперативной памяти, тогда как вместимость встроенного накопителя составила 128-256 ГБ в зависимости от комплектации. Аккумулятор имеет ёмкость 4000 мА*ч и поддерживает проводную 30-ваттную подзарядку.

анонсы и реклама
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming
-55000р на RX 6900XT Gigabyte Aorus
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
- 5000р на RTX 3060 Gigabyte
3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь
RTX 3070 со скидкой 15 000р

LG Wing появился в продаже в середине осени прошлого года, но получил операционную систему Android 10. Сейчас, когда многие смартфоны начинают обновляться до Android 12, нашей герой только обзавёлся одиннадцатой ревизией «зелёного робота».

#lg wing
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

LG назвала смартфоны, которые получат обновления до Android 11, Android 12 и Android 13
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Майнеры создали технологию «Водяной завесы», снижающую расход электроэнергии в 6 раз
33
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 9-й: Pathfinder Kingmaker
58
Китайская видеокарта Fenghua 2 получит 32 Гб GDDR6, 10 TFLOPS и будет конкурентом GeForce RTX 3060
35
Майнеры РФ используют праздничные скидки на видеокарты для покупки моделей с высоким хешрейтом
70
Майнер самостоятельно построил криптосарай у себя на даче для размещения фермы по добыче Эфира
37
Криптовалюта Toncoin подорожала и стала в 3 раза прибыльнее Эфира после поста Павла Дурова
12
Cyberpunk 2077 заиграл красками ночного города после добавления 50+ графических модов в 4К
19
Фанаты показали, как будет выглядеть ремейк Half-Life 2 на движке Unreal Engine 5
19
Для борьбы с незаконным майнингом регионам РФ дали полный контроль над тарифами на электричество
48
Игроки нашли письмо с извинениями от CD Projekt RED в The Witcher 3
10
AnTuTu назвал смартфоны, которые больше всего устраивают пользователей
3
Появились данные о новой карте в Battlefield 2042 из первого сезона
1
Noctua будет предлагать антивибрационные прокладки для вентиляторов отдельно
11
В сети появились цены на материнские платы MSI B660
17
Фирменная подставка AMD под телефон оценена в $13
8
Новый сбой в Amazon Web Services отразился на работе Slack, Epic Games Store и других сервисов
1
Xiaomi 12 получит 50-МП камеру, OIS, 3x зум, большой аккумулятор и будет стоит от $580
+
Samsung разрабатывает PCIe 5.0 твердотельный накопитель со скоростью чтения до 13 ГБ/с
+
Наиболее полная информация о процессорах Ryzen 7000 – DDR5, PCIe 5.0 и iGPU на RDNA 2
35
Ученые воплотили Валл-И в жизнь с помощью забавного робота сажающего семена
+

Популярные статьи

Покупка NFT токенов может оказаться прибыльнее добычи криптовалюты
62
Лайфхаки: поднимаем бесплатно уровень аккаунта Steam
30
Что нужно знать пользователю о чипсетах Intel и AMD при выборе материнской платы
30
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 3 3300Х и Core i5-9400F в связке с GPU GeForce RTX 2060 Super и Radeon RX 5700
27
Очень короткий обзор на SSD накопитель Netac N535S объемом 120 Гб
23
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool Gamer Storm Castle 360RGB v2
33
Мои впечатления от игры Borderlands: The Pre-Sequel
7
Обзор и тест сверхбыстрого WD_BLACK SN850 NVMe SSD на 2 Тб
10
Криптомайнинг в забавных картинках, приколах и стихах
10
Лучшие RPG, в которые мне не надоедает играть уже много лет. Часть седьмая
1

Сейчас обсуждают

Dmitriy Romanenko
23:09
Я живу в Ставропольском "Райе" И тут уже тариф 6 рублей. И думаю это не предел теперь
Для борьбы с незаконным майнингом регионам РФ дали полный контроль над тарифами на электричество
REY_B_
23:07
Всё с точностью до наоборот. - Криптовалюты заявлены "в противовес" и "как альтернатива" баксам, акциям и облигациям. Но курс крипты пляшет синхронно с ними. Очевидно, что к тому, что платёжной систе...
Праздничное "Ралли Санта-Клауса" заставило биткоин резко подскочить до $51 000
ev_rus
23:07
Так этот чувачок насовершал не хило уже, под борьбой с коррупцией показом программы "по домам" (причем свои квартиры не показывал) занимался, в это время организовав сеть молодежных штабов по стране, ...
Российский суд впервые наложил на Google оборотный штраф на 7,2 млрд рублей
Lsv Lsv
23:05
Жадные разрабы, непонятно где большая часть монет. Централизованный проект похожий на скам, который схлопнется...
Криптовалюта Toncoin подорожала и стала в 3 раза прибыльнее Эфира после поста Павла Дурова
Криптолох
23:05
Все говно
Лучшие RPG, в которые мне не надоедает играть уже много лет. Часть седьмая
Luck-AD
23:04
Представил себе на секунду фильм ужасов как если бы - Intel Xeon Platinum 9282 по 56 ядер и их два таких на плате с суммарным потреблением под полной нагрузкой в 1000~ WATT :D
В сети появились результаты тестирования двух Ryzen Threadripper Pro 3995WX на одной плате
den fed
23:00
Диаметр Млечного Пути 100 000 световых лет. Только что бы пролететь ее со скоростью 0.1 от световой нужен миллион лет. Не то что заселить ....
NSWR - ядерная ракета с морской водой: возможно единственный путь к инопланетным мирам
LazyCamel
22:58
Берём корабль длиной 1 км на ускорение для достижения в обозримом будущее хотя бы 1/100 световой и начинаем его разворачивать. Дальше сами посчитаете? Даже в ньютоновской физике.?
NSWR - ядерная ракета с морской водой: возможно единственный путь к инопланетным мирам
den fed
22:57
чушь
NSWR - ядерная ракета с морской водой: возможно единственный путь к инопланетным мирам
ddr22
22:56
если ноут работает без ошибок температуры не важны
Обзор и тест игрового ноутбука MSI GS63VR 7700HQ + GTX 1070 и сравнение с 10750H + RTX 2070
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем