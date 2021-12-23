Лидирует Samsung Galaxy Note 20 Ultra.

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Авторы бенчмарка AnTuTu ежемесячно публикуют списки самых мощных смартфонов на базе операционной системы Android. На сейчас они решили показать, какие умные телефоны больше всего устраивают пользователей. В топ-10 попало сразу три модели компании OPPO, и только два устройства Xiaomi. Причём во втором случае речь и смартфонах брендов Redmi и Black Shark.

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Южнокорейский технологический гигант Samsung тоже имеет двух представителей в топ-10. Причём один из них занимает первую строчку. Это Samsung Galaxy Note 20 Ultra на базе однокристальной системы Snapdragon 865+. Он оборудован 6,9-дюймовым дисплеем с разрешением 3088 x 1440 точек и поддержкой частоты обновления 120 Гц. Ёмкость аккумулятора составляет 4500 мА*ч. Смартфон имеет основную 108-мегапиксельную камеру и фронтальный модуль на 10 МП.

Вторая модель компании в списке – Samsung Galaxy S21 Ultra на Snapdragon 888. Она расположилась на шестой строчке. В арсенале флагмана тоже есть 120-герцевый дисплей формата WQHD+ с частотой обновления 120 Гц и 108-мегапиксельная основная камера. Разрешение фронталки увеличено до 40 МП. Аккумулятор имеет ёмкость 5000 мА*ч.

На втором месте в топ-10 расположился OPPO K9 5G с однокристальной системой Snapdragon 768G, 90-герцевой панель OLED и 64-мегапиксельной камерой. Тройку замыкает Redmi Note 11 Pro+, который является самым дешёвым смартфоном в мире со 120-ваттной быстрой зарядкой. Он может похвастаться 120-герцевой матрицей, чипсетом Dimensity 920 и АКБ на 4500 мА*ч, которая заряжается за 15 минут с нуля до 100%.

В топ-5 попали флагманы Meizu 18 и OPPO Reno 6 Pro 5G на процессорах Snapdragon 888 и Dimensity 1200 Max соответственно. На седьмой строчке располагается старый флагман Huawei Mate 40 Pro, который так и не получил преемника в 2021 году.

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Второй смартфон компании Xiaomi разместился на восьмой позиции. Речь о геймерской модели Black Shark 4S с однокристальным процессором Snapdragon 870 на борту. В спину ей дышит Honor Magic 3. Замыкает топ-10 модель OPPO K9 Pro 5G.