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mpanasovsky За пост начислено вознаграждение
Samsung вынуждена остановить рассылку One UI 4.0 из-за проблем с Google Play
Пока только в Южной Корее, но может дойти и до других регионов.
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Южнокорейская технологический гигант Samsung в конце запустил рассылку стабильной сборки программного обеспечения One UI 4.0 со свежей ревизией операционной системой Android. Первыми апдейт получили флагманские модели Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. Все три были анонсированы в январе нынешнего года и продаются с процессорами Snapdragon 888 или Exynos 2100.

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Из-за проблем с Google Play компании Samsung пришлось остановить распространение One UI 4.0. Через некоторое время главный модератор на официальном форуме заявил, что решать возникшую проблему, Samsung будет вместе с американской компанией. Когда производитель продолжит рассылку программного обеспечения – неизвестно.

Заметим, что проблемы совместимости с Google Play пока что наблюдаются только в Южной Корее. Пользователи из США и Европы о неполадках не сообщали, поэтому в этих регионах производитель из Сувона продолжает распространять One UI 4.0. Возможно, на этой неделе и в других регионах рассылка апдейта будет поставлена на паузу.

Напомним, что стабильная версия оболочки помимо трёх моделей семейства Galaxy S21 доступна ещё для двух флагманских смартфонов 2021 года. Речь идёт о сгибаемых смартфонах Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip третьего поколения, которые были представлены в конце лета.

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На 2022 год южнокорейский производитель наметил масштабный апдейт смартфонов разных ценовых сегментов. В частности, только в январе обновление будет доступно для дюжины устройств серий Galaxy Fold, Galaxy Note, Galaxy A и Galaxy S. Всего к началу второй половины следующего года Samsung выпустит One UI 4.0 с операционной системой Android 12 более чем для пяти десятков умных телефонов и планшетных компьютеров.

#samsung
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