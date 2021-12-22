Стоимость составила 360 долларов.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

В ассортименте компании Xiaomi несколько месяцев назад появилась серия умных телевизоров Redmi Smart TV X 2022. Изначально она включала две модели. Но не прошло и двух месяцев, как количество телевизоров увеличилось ровно вдвое.

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Сегодня, 22 декабря 2021 года, производитель анонсировал самую дешёвую модель линейки. Она оснащается 50-дюймовым дисплеем формата 4K ULTRA HD с частотой развёртки 120 Гц и разрешением 2160 точек по узкой стороне. Пропорции матрицы – 16 к 9. Тут всё стандартно. Разработчики отмечают поддержку технологии Dolby Vision, MEMC, FreeSync и 94-процентный охват гаммы DCI/P3.

Новинка, как и трио анонсированных ранее моделей, комплектуется стереофоническими динамиками с поддержкой технологии Dolby Vision, но их количество уменьшено с четырёх до двух. Суммарная мощность составляет 25 Вт. На борту телевизора есть три разъёма HDMI: два HDMI 2.0 и один HDMI 2.1

Сердцем 50-дюймового новинки Xiaomi Redmi Smart TV X 2022 выступает система-на-кристалле MTK9650 производства тайваньского чипмейкера MediaTek. Этот же мобильный процессор задействуется в более дорогих решениях линейки Xiaomi TV Master. Чипсет получил графическое ядро Mali-G52 2EE MC1 и четыре процессорных ядра Cortex-A73.

Телевизору достался модуль оперативной памяти в объёме 3 ГБ. Для установки программного обеспечения пользователи получают 32 ГБ внутреннего хранилища, но часть отводится под нужды операционной системы. Из других параметров стоит отдельно упомянуть разъём Ethernet наряду с беспроводными контроллерами Bluetooth и Wi-Fi.

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Напомним, что анонсированные в октябре телевизоры диагональю 55 дюймов и 65 дюймов китайская компания оценила в 425 долларов и 545 долларов соответственно. Две недели назад производитель выпустил 75-дюймовую панель стоимостью 785 долларов. Цена 50-дюймового телевизора Xiaomi Redmi Smart TV X 2022 составила 360 долларов. Старт продаж намечен на последний день текущего года.