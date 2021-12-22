Смартфоны будут продаваться с 30 декабря.

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Китайская компания vivo, как и планировалось, 22 декабря 2021 года анонсировала дуэт смартфонов среднего класса, нацеленных на любителей делать селфи. Обе новинки оборудованы сдвоенной фронтальной камерой. Модели выйдет на рынок в конце месяца. Они называются vivo S12 и S12 Pro.

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Начнём с общих технических параметров. Во-первых, каждая новинка оборудована основной камерой разрешением 108 МП + 8 МП + 2 МП без оптической стабилизации и телеобъектива, но с фазовой автофокусировкой и поддержкой съёмки видео в 4K UHD при 30 FPS.

Во-вторых, vivo S12 и S12 Pro оснащены дисплеем на органических светодиодах формата Full HD+ со встроенным сканером отпечатков пальцев. Производителем заявлена поддержка частоты обновления изображения 90 Гц и соответствие стандарту HDR10+. Камеры для селфи установлены в широком вырезе в стиле iPhone 13.

В-третьих, новинки получили операционную систему Android 11, которая дополняется новой проприетарной прошивкой OriginOS Ocean. В-четвёртых, они будут продаваться в спецификациях с 8/12 ГБ оперативной памяти и накопителем объёмом 256 ГБ без возможности расширения картами microSD. Также из общего отметим Bluetooth 5.2, USB-C, 44-ваттную скоростную подзарядку, GPS, NFС и отсутствие разъёма для подключения проводных наушников.

vivo S12 несёт на борту 6-нанометровую однокристальную систему Dimensity 1100 с поддержкой 5G, пиковой частотой 2,6 ГГц и графическим ускорителем Mali-G77 MC9. Версия Pro получила более мощную мобильную платформу Dimensity 1200 с максимальной тактовой частотой 3 ГГц.

Второе отличие касается фронтальной камеры. Ультра-широкоугольный 8-мегапиксельный модуль установлен в каждом смартфоне. При этом старшая модель обзавелась 50-мегапиксельной фронталкой, тогда как у стандартного издания разрешение составило 44 МП.

Диагональ экрана Vivo S12 Pro составляет 6,56 дюйма. Младшая версия получила 6,44-дюймовую панель. Также отметим, что только версия Pro может похвастаться поддержкой стандарта Wi-Fi 6. Кроме того, она получила аккумуляторную батарею ёмкостью 4300 мА*ч против 4200 мА*ч.

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Обе новинки можно будет купить начиная с 30 декабря нынешнего года в синей, чёрной и оранжевой расцветках корпуса. Стоимость vivo S12 составила 425 долларов или 470 долларов в зависимости от комплектации. Версию Pro оценили в 535 долларов или 580 долларов. Ещё раз напомним, что оба смартфона предлагаются в конфигурациях со 128 ГБ и 256 ГБ постоянной памяти.