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Xiaomi 11i Hypercharge получит Dimensity 920, аккумулятор на 4500 мА*ч и 120-Вт зарядку
Презентация состоится 6 января.
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Китайский гигант Xiaomi объявил дату презентации смартфона среднего уровня Xiaomi 11i Hypercharge. Информацией поделился Ману Кумар Джайн, руководитель индийского подразделения компании. Премьера модели состоится уже в первую неделю следующего года.

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Главной особенностью смартфона станет поддержка быстрой зарядки мощностью 120 Вт, что пока ещё является рекордом. С её помощью зарядить аккумуляторную батарею ёмкостью 4500 мА*ч можно будет примерно за 15 минут. Модель получит поддержку USB Power Delivery 3.0.

В Xiaomi 11i Hypercharge мы увидим экран формата Full HD+ на базе матрицы Super AMOLED. Диагональ составит 6,67 дюйма, пиковая яркость – 1200 нит, а частота обновления изображения – 120 Гц. Дисплей будет прикрыт стеклом Gorilla Glass пятого поколения.

Смартфон обзаведётся 6-нанометровой однокристальной системой Dimensity 920, которая имеет пиковую тактовую частоту 2,5 ГГц, графический ускоритель Mali-G68 MC4 и поддерживает сотовые сети пятого поколения. Программной платформой выступит прошивка MIUI 12.5 с операционной системой Android 11 в основе.

Xiaomi 11i Hypercharge обзаведётся тройной основной камерой без системы оптической стабилизации изображения и телеобъектива, но с фазовой автофокусировкой Dual Pixel. Разрешение главного и ультра-широкоугольного модулей составит 108 МП и 8 МП соответственно. 2-мегапиксельный датчик изображения будет использоваться для макросъёмки. Любители селфи получат в своё распоряжение 16-мегапиксельную фронтальную камеру.

Прочие параметры включают стереофонические динамики JBL, выход для подключения проводной гарнитуры, Wi-Fi с поддержкой частоты 5,8 ГГц, чип NFC, боковой сканер отпечатков пальцев, ИК-излучатель и Bluetooth 5.2. Корпус будет защищён от воды по стандарту IP53. Слота для microSD смартфон предложить не сможем.

Как вы могли уже догадаться, Xiaomi 11i Hypercharge станет индийской (пока) версией модели Redmi Note 11 Pro+, которая была анонсирована в середине осени этого года. Премьера намечена на 6 января 2022 года. Позже смартфон появится и на глобальном рынке в качестве самого доступного в мире телефона со 120-ваттной подзарядкой.

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Сколько модель будет стоить в Европе, пока что сказать сложно. Индийская цена тоже не уточняется, но она будет ненамного выше китайской. В Поднебесной, напомним, Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ доступен в трёх модификациях. Вариант с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти оценили в 310 долларов. За 375 долларов можно купить конфигурацию с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ. Также доступна «средняя» версия с 8 ГБ оперативки и хранилищем ёмкостью 128 ГБ. Её стоимость составила 345 долларов.

#xiaomi
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Rail369
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120W? Маловато будет. Даешь 240? Гори, гори ясно. Что бы не погасло.
Xiaomi 11i Hypercharge получит Dimensity 920, аккумулятор на 4500 мА*ч и 120-Вт зарядку
Шамиль Джанболатов
18:43
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