Анонс состоится в начале 2022 года.

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В 2019 году компания Samsung выпустила смартфон среднего уровня Galaxy A80, который получили «камеру-перевёртыш». Небольшой блок поднимается, а потом система из двух оптических модулей поворачивается на 180 градусов. В итоге основная камера может использоваться в качестве фронталки.

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В 2020 году мы не увидели Galaxy A81, а в 2021 году так и не появилось модели Galaxy A82. Однако, сейчас стало известно, что компания из Южной Кореи готовится выпустить Samsung Galaxy A83. На просторах всемирной паутины уже даже появились качественные изображения будущей новинки.

Главной фишкой смартфона станет экран. При этом у него не будет ни изогнутых граней, ни других излишеств. А всё дело в том, что Samsung Galaxy A83 готовится стать первым телефоном среднего класса, оборудованным панелью формата WQHD+ с разрешением 1440 точек по узкой стороне.

Информации о технических характеристиках смартфона пока почти нет. Известно, что он получил дисплей на базе матрицы на органических светодиодах с поддержкой частоты развёртки 120 Гц. Разрешение основной камеры не уточняется полностью, но известно, что в её состав войдут три универсальных модуля – широкоугольный, ультра-широкоугольный и телеобъектив. По слухам, в стандартной камере будет установлен 50-мегапиксельный сенсор Samsung ISOCELL GN5.

Фронтальная камера в Samsung Galaxy A83 будет построена вокруг 10-мегапиксельного датчика изображения. Сердцем смартфона станет одна из однокристальных систем американского чипмейкера Qualcomm, но модель мобильного процессора пока что не уточняется.

Судя по изображениям, которые появились в Сеть накануне, грядущая новинка получит встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев, поскольку дактилоскопического сенсора нет ни сбоку, ни на тыльной панели. Кроме того, смартфон останется без разъёма для подключения проводных наушников.

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Samsung Galaxy A83 обзаведётся аккумуляторной батареей с быстрой зарядкой по проводу. Ёмкость составит от 4500 мА*ч до 5000 мА*ч. На рынке смартфон появится в марте 2022 года с предустановленной прошивкой One UI 4.0 на базе операционной системы Android 12. Из прочего отметим USB-C, стереофонические динамики, NFC, Wi-Fi, Bluetooth и защиту от воды по стандарту IP67.