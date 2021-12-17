В список попали Xiaomi POCO F3 GT, vivo X70 Pro+, Sony Xperia 1 III, Samsung Galaxy A52s, Lenovo Legion Duel 2 и ASUS ZenFone 8.

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Издание Android Authority начало подводить итоги уходящего года и опубликовали статью, в которой рассказали о шести самых недооценённых смартфонах. Их расставили в алфавитном порядке, а пользователи смогли проголосовать за каждую из моделей.

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Первый смартфон – ASUS ZenFone 8. Это одна из самых компактных флагманских моделей нынешнего года. Она оборудована 5,9-дюймовой панелью OLED со встроенным сканером отпечатков пальцев и поддержкой частоты развёртки 120 Гц.

Сердцем модели выступает чип Snapdragon 888. Ёмкость встроенной батареи составила 4000 мА*ч. Также отметим защиту от воды класса IP68, стереофонические динамики, основную камеру разрешением 64 МП + 12 МП и 12-мегапиксельную фронталку.

Вторая модель – Lenovo Legion Duel 2. Смартфон представляет собой игровое решение на процессоре Snapdragon 888. Он получил систему активного охлаждения, 6,92-дюймовый дисплей AMOLED с частотой обновления 144 Гц и аккумулятор на 5500 мА*ч с 90-ваттной или 65-ваттной зарядкой в зависимости от модификации. Основная камера включает модули на 16 МП и 64 МП, а в выдвижной фронталке установлена 44-мегапиксельная матрица. Также отметим стереозвук и сенсорные триггеры.

Samsung Galaxy A52s вошёл в шестёрку самых недооценённых смартфонов уходящего года. Он несёт на борту чип Snapdragon 778G и может похвастаться защитой от воды класса IP67. Модель обзавелась стереодинамиками, фронтальной камерой на 32 МП и аккумулятором ёмкостью 4500 мА*ч. Разрешение основной камеры составляет 64 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП.

Четвёртая модель – флагман Sony Xperia 1 III на Snapdragon 888. В арсенале смартфона есть 6,5-дюймовый дисплей с частотой развёртки 120 Гц, АКБ на 4500 мА*ч, стереозвук и фронталку на 8 МП. В основной камере установлено три модуля на 12 МП и сенсор ToF 3D.

Следующий недооценённый смартфон – vivo X70 Pro+. Это единственная модель в списке на базе чипсета Snapdragon 888+. Это камерофон с основной камерой разрешением 50 МП + 48 МП + 8 МП + 12 МП с 5-кратным и 2-кратным оптическим зумом. Из прочего отметим 6,78-дюймовый экран формата WQHD+ и аккумулятор на 4500 мА*ч с проводной и беспроводной зарядкой.

Наконец, последняя модель в списке – Xiaomi POCO F3 GT. Он может похвастаться чипсетом Dimensity 1200 и 120-герцевым экраном Super AMOLED производства Samsung. Также отметим стереозвук, основную камеру разрешением 64 МП + 8 МП + 2 МП и АКБ на 5065 мА*ч.

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35,09% пользователей назвали Sony Xperia 1 III самым недооценённым смартфоном 2021 года. 22,50% проголосовали за ASUS ZenFone 8. 14,70%, 11,74%, 7,59% и 4,08% отдали голос за vivo X70 Pro+, Samsung Galaxy A52s, POCO F3 GT и Lenovo Legion Duel 2 соответственно.