Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
mpanasovsky За пост начислено вознаграждение
Названы самые недооценённые смартфоны 2021 года
В список попали Xiaomi POCO F3 GT, vivo X70 Pro+, Sony Xperia 1 III, Samsung Galaxy A52s, Lenovo Legion Duel 2 и ASUS ZenFone 8.
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-13000р на MSI RTX 3070
Крутая 3060 Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS STRIX ROG
3060 Ti Gigabyte Gaming подешевела на порядок
-55000р на RX 6900XT Gigabyte Aorus

Издание Android Authority начало подводить итоги уходящего года и опубликовали статью, в которой рассказали о шести самых недооценённых смартфонах. Их расставили в алфавитном порядке, а пользователи смогли проголосовать за каждую из моделей.

реклама

Первый смартфон – ASUS ZenFone 8. Это одна из самых компактных флагманских моделей нынешнего года. Она оборудована 5,9-дюймовой панелью OLED со встроенным сканером отпечатков пальцев и поддержкой частоты развёртки 120 Гц.

Сердцем модели выступает чип Snapdragon 888. Ёмкость встроенной батареи составила 4000 мА*ч. Также отметим защиту от воды класса IP68, стереофонические динамики, основную камеру разрешением 64 МП + 12 МП и 12-мегапиксельную фронталку.

Вторая модель – Lenovo Legion Duel 2. Смартфон представляет собой игровое решение на процессоре Snapdragon 888. Он получил систему активного охлаждения, 6,92-дюймовый дисплей AMOLED с частотой обновления 144 Гц и аккумулятор на 5500 мА*ч с 90-ваттной или 65-ваттной зарядкой в зависимости от модификации. Основная камера включает модули на 16 МП и 64 МП, а в выдвижной фронталке установлена 44-мегапиксельная матрица. Также отметим стереозвук и сенсорные триггеры.

Samsung Galaxy A52s вошёл в шестёрку самых недооценённых смартфонов уходящего года. Он несёт на борту чип Snapdragon 778G и может похвастаться защитой от воды класса IP67. Модель обзавелась стереодинамиками, фронтальной камерой на 32 МП и аккумулятором ёмкостью 4500 мА*ч. Разрешение основной камеры составляет 64 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП.

Четвёртая модель – флагман Sony Xperia 1 III на Snapdragon 888. В арсенале смартфона есть 6,5-дюймовый дисплей с частотой развёртки 120 Гц, АКБ на 4500 мА*ч, стереозвук и фронталку на 8 МП. В основной камере установлено три модуля на 12 МП и сенсор ToF 3D.

Следующий недооценённый смартфон – vivo X70 Pro+. Это единственная модель в списке на базе чипсета Snapdragon 888+. Это камерофон с основной камерой разрешением 50 МП + 48 МП + 8 МП + 12 МП с 5-кратным и 2-кратным оптическим зумом. Из прочего отметим 6,78-дюймовый экран формата WQHD+ и аккумулятор на 4500 мА*ч с проводной и беспроводной зарядкой.

Наконец, последняя модель в списке – Xiaomi POCO F3 GT. Он может похвастаться чипсетом Dimensity 1200 и 120-герцевым экраном Super AMOLED производства Samsung. Также отметим стереозвук, основную камеру разрешением 64 МП + 8 МП + 2 МП и АКБ на 5065 мА*ч.

анонсы и реклама
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
RTX 3070 со скидкой 7000р
Крутая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты
Более 20 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен
Все RTX 3090 стоят намного более 300000р
MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде

35,09% пользователей назвали Sony Xperia 1 III самым недооценённым смартфоном 2021 года. 22,50% проголосовали за ASUS ZenFone 8. 14,70%, 11,74%, 7,59% и 4,08% отдали голос за vivo X70 Pro+, Samsung Galaxy A52s, POCO F3 GT и Lenovo Legion Duel 2 соответственно.

#samsung #xiaomi #asus #sony #lenovo #vivo
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

4 смартфона Xiaomi точно получат стабильную MIUI 13 в день анонса, но список может быть увеличен
Качественные изображения и характеристики Xiaomi 12 опубликованы надёжным инсайдером
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Майнер показал криптоферму добывающую Эфир на 7000 GeForce 3070, проносящую прибыль $680 000 в месяц
99
Житель Москвы лишился 1 миллиона долларов в криптовалюте во время обмена
54
Переход на Ethereum 2.0 может состоятся раньше, чем ферма из видеокарт GeForce 3060 получит прибыль
21
Российские магазины скинули цены на видеокарты AMD – Radeon RX 6900 XT подешевела на 55 000 рублей
36
Британец, случайно выбросивший жесткий диск с биткоинами на $357 млн, обратился за помощью к NASA
36
Выясняем, падает ли производительность процессоров AMD Ryzen в играх под Windows 11 по тестам SH
25
В начале следующего года в Diablo II Resurrected появится рейтинговый режим и изменится баланс классов
2
Геймеры в гневе после известия о появлении NFT в S.T.A.L.K.E.R. 2
26
В Steam-версии Battlefield 2042 начались бесплатные выходные, а сама игра отправилась на распродажу
11
Вдохновлённая «Героями Меча и Магии» стратегия Songs of Conquest выйдет только через несколько месяцев
6
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 2-й: Neon Abyss
8
Версии GeForce RTX 3050 будут различаться не только объёмом памяти
6
TSMC анонсировала техпроцесс N4X, разработанный для высокопроизводительных вычислений HPC
+
Honor X30 получил 120-Гц дисплей, аккумулятор на 4800 мА*ч и Snapdragon 695G
1
Илон Маск может быть причастен к манипулированию курсом Dogecoin с целью извлечения прибыли
8
Китайский плавучий ядерный реактор сможет противостоять мощным тайфунам
10
OnePlus 10 Pro получит Snapdragon 8 Gen1, камеры на 50 МП, 48 МП, 32 МП, 8 МП и экран LTPO 120 Гц
3
Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 под давлением сообщества отказались от NFT в игре
42
Nvidia разыгрывает 3 Sci-Fi ПК с RTX 3000 в стиле Матрицы, но не среди граждан стран СНГ
5
Разработчики Life is Strange представили Gerda: A Flame in Winter — атмосферное приключение про выживание в оккупированной Дании
1

Популярные статьи

Печальная жизнь с Intel Alder Lake - часть 2 или зимняя миграция на синий Ryzen
138
Лучшие RPG, в которые мне не надоедает играть уже много лет. Часть шестая
3
10 дешёвых мужских инструментов с AliExpress для ремонта и строительства
5
Тест Horizon Zero Dawn с технологией AMD FidelityFX Super Resolution
61
Как лучше подключить 27" монитор Acer Nitro VG272UVbmiipx и почему. А также плюсы и минусы модели
72
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming B550M (WI-FI) ZAKU II Edition
13
Кризис Triple-A проектов: хорошо или плохо, и когда мы снова увидим старые-добрые игровые шедевры
41
Заметки на полях: Уникальная Geforce 820a и немножко про Nvidia Optimus в играх
3
Битва процессоров: Ryzen 7 3800XТ VS Core i5-11600КF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
16
О сходствах Биткоина и огромных древних каменных монет Раи с Тихоокеанских островов
15

Сейчас обсуждают

Kuchkun
23:35
Оу, мне очень жаль, у тебя неизлечимая болезнь :( В конструктив ты не смог, ну это так типично для подобного биомусора вроде тебя) Вот просто интересно, ответь - ты школьник или "суриозный дядя"? Хотя...
Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 под давлением сообщества отказались от NFT в игре
Evgeniy Som
23:30
Походу ты не поняла, какая разница будет между моником, возьмем популярный LG 27GP850 у которого DP 1.4 если ему всунуть порт 2.0? Что после этого поменяется в работе моника??? Он что станет суперпупу...
Как лучше подключить 27" монитор Acer Nitro VG272UVbmiipx и почему. А также плюсы и минусы модели
vovsir
23:29
Да это вообще личный дочкин школьный комп и стоит в ее комнате, она круче SIMS4 там редко когда что-то запускает, поэтому не вижу пока особо досадных моментов. А я на том компьютере только периодическ...
Как лучше подключить 27" монитор Acer Nitro VG272UVbmiipx и почему. А также плюсы и минусы модели
balcora
23:27
нарисовало миллиард баксов, раздало бедным американцам, что обеспечило спрос, , как итог - рост экономики, сокращение безработицы, рост доходов и рост налоговых поступлений в бюджет США. пережог энерг...
О сходствах Биткоина и огромных древних каменных монет Раи с Тихоокеанских островов
Yuri Myakotin
23:27
Единственная мерзость - этот самый "контроль". С любой стороны. Не мешайте людям самим решать, как ИМ жить.
Instagram вводит новые правила и функции для защиты подростков
Jurten Krieg
23:25
Даун, у 3060 12Gb
Как купить игровую видеокарту без денег – реальная история, в которой не обошлось без майнига Эфира
Jurten Krieg
23:25
Все ГЕЙмеры-петуханы отписались ниже, теперь комментят крипто-господа.
Как купить игровую видеокарту без денег – реальная история, в которой не обошлось без майнига Эфира
whitespirit
23:24
Лучше бы Дьяблу новую за полцены отдали б.
В Battle.net стартовала зимняя распродажа — свежую Call of Duty Vanguard уже отдают за полцены
balcora
23:24
Давайте зачОтку
О сходствах Биткоина и огромных древних каменных монет Раи с Тихоокеанских островов
Michael Galt
23:22
NFT будет?
Майнер показал криптоферму добывающую Эфир на 7000 GeForce 3070, проносящую прибыль $680 000 в месяц
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем