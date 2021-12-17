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Nokia T20 поступил в продажу по сниженной цене с защитным чехлом в подарок
Цена составляет 16 990 рублей с учётом скидки.
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HMD Global, которая уже несколько лет занимается выпуском гаджетов и аксессуаров под брендом Nokia, объявила о старте продаж в России планшетного компьютера Nokia T20. Новинка доступна по сниженной цене, а первым покупателям дарят фирменный чехол с подставкой.

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Модель оборудована мобильным процессором Unisoc T610. Однокристальная система трудится в тандеме с 3 ГБ оперативной памяти. Постоянное запоминающее устройство новинки вмещает немного данных, так как рассчитано лишь на 32 ГБ. За автономность планшета несёт ответственность аккумуляторная батарея ёмкостью 8000 мА*ч, которая поддерживает технологию быстрой зарядки по проводу через порт USB Type-C. Мощность составляет 15 Вт.

На передней стороне новинки установлен дисплей формата 2000 x 1200 точек диагональю 10,4 дюйма. В её основу легла жидкокристаллическая панель, окружённая широкими экранными рамками, в одной из которых установлена 5-мегапиксельная фронтальная камера.

В новинке есть стереофонические динамики, адаптеры беспроводной связи Bluetooth / Wi-Fi, симметричный разъём USB Type-C (USB 2.0) и основная камера с разрешением 8 МП. Программной платформой выступает операционная система Android 11 без дополнительных оболочек.

Рекомендованная производителем стоимость Nokia T20 составила 17 990 рублей. За эти деньги планшетный компьютер предлагается в модификации без поддержки сотовой связи. Предлагается модель только в расцветке «Голубой океан».

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Купить Nokia T20 в первые дни продаж можно со скидкой 1 000 рублей. Кроме того, компания дарит фирменный защитный чехол Nokia Rugged Case, стоимость которого в официальной рознице составляет 2 990 рублей.

#nokia
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