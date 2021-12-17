И предустановленную HarmonyOS 2.0.

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Китайская компания Huawei в ближайшее время может выпустить новую версию прошлогоднего флагманского смартфона Mate 40 Pro. Модель поступит на рынок как Huawei Mate 40E Pro. Она будет оборудована фирменным топовым процессором HiSilicon и сможет похвастаться рекордным объёмом флеш-накопителя.

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Грядущая новинка станет первых смартфоном компании из Шэньчжэня с 1 ТБ встроенной памяти. Вместимость встроенного флеш-накопителя в других модификациях памяти составит 128 ГБ и 256 ГБ. Все версии будущей новинки получат по 8 ГБ оперативки.

Huawei Mate 40E Pro обзаведётся фирменной однокристальной системой HiSilicon Kirin 9000 с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Чип имеет пиковую частоту 3,13 ГГц, графику Mali-G78 MP24 и выполняется по нормам 5-нанометрового технологического процесса.

В основной камере смартфона будет установлено три оптических модуля. Разрешение главного и ультра-широкоугольного составит 50 МП и 20 МП соответственно. Получит ли модель оптику Leica Camera, пока что не уточняется. Третьим компонентом грядущего флагмана станет перископический телефотомодуль разрешением 12 МП с 5-кратным оптическим увеличением без потери качества.

Huawei Mate 40E Pro будет оснащаться 90-герцевым экраном формата Full HD+ с разрешением 1344 x 2772 точки и диагональю 6,76 дюйма. Панель на органических светодиодах сможет похвастаться интегрированным биометрическим датчиком и поддержкой HDR10. Также отметим фронтальную 13-мегапиксельную камеру, дополненную сенсором ToF 3D. Она сможет записывать видео в 4K UHD с частотой кадров 30 FPS.

Ёмкость комплектной батареи составит 4400 мА*ч. Смартфон получит поддержку быстрой зарядки. Мощность проводной составит 66 Вт, а беспроводной – 50 Вт. Из прочего отметим NFC, Wi-Fi 6, GPS, ИК-излучатель и защиту от воды класса IP68.

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Ожидается, что Huawei Mate 40E Pro будет доступен в корпусе из алюминия со стеклянной или кожаной тыльной стороной. В продажу смартфон поступит с предустановленной операционной системой HarmonyOS 2.0 без программного обеспечения Google. Вместо них модель получит Huawei Mobile Services. Цена флагмана пока что не уточняется.