Смартфон оценили в 500-565 долларов.

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Motorola Edge X30 – первый и самый дешёвый, поскольку пока единственный смартфон в мире с процессором Snapdragon 8 Gen1. Компании пришлось раньше срока закрыть приём предварительных заказов, поскольку за считанные минуты было оформлено «пятизначное число заявок». Тем не менее модель поступила в продажу по графику и тоже разлетелась словно горячие пирожки.

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15 декабря в Китае состоялась первая флеш-распродажа, в рамках которой все желающие (самые быстрые) могли приобрести Motorola Edge X30. Рекомендованная производителем стоимость смартфона составила 500-565 долларов в зависимости от модификации памяти. При этом первым покупателям модель было доступна со скидкой 30 долларов.

За три минуты было продано 10 000 смартфонов, о чём сообщил генеральный директор мобильного подразделения компании Lenovo, которая уже несколько лет владеет правами на бренд Motorola. Вся первая партия разошлась за 25 минут. Производитель не отмечает, сколько устройств было реализовано, но подчеркнул, что доход составил 16 млн долларов.

Вооружаемся калькуляторами и подсчитываем, сколько смартфонов Motorola Edge X30 могли продать на первой флеш-распродаже. Учитывая цену 500-565 долларов, можно предположить, что компания реализовала примерно 28 000-32 000 моделей. Но если принимать во внимание скидку в размере 30 долларов, общий объём может быть чуть выше, максимум 34 000 единиц.

Сегодня, 17 декабря, Motorola Edge X30 вернулся в продажу. Также компания начала продавать специальную версию флагмана, оснащённую 60-мегапиксельной встроенной в дисплей фронтальной камерой. Её оценили в 630 долларов, и она доступна только в модификации 12/256 ГБ. Об успехах специального издания компания не говорит ничего.

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Напомним, помимо новой однокристальной системы Snapdragon 8 Gen1 новинке есть ещё чем похвастаться. В частности, уже упомянутой фронтальной камерой. 60 МП – рекордное разрешение для селфи-модуля. Также отметим аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч с 68-ваттной подзарядкой, 144-герцевый экран на органических светодиодах, две камеры на 50 МП на тыльной панели и прошивку MyOS 3.0 на базе операционной системы Android 12.