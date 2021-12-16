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Huawei P50 Pro 4G на процессоре Snapdragon 888 поступил в продажу спустя полгода после анонса
Стоимость стартует с 940 долларов.
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Полгода прошло с момента презентации смартфона флагманского уровня Huawei P50 Pro. Модель была анонсирована в середине лета с процессора Kirin 9000 и Snapdragon 888. Второй вариант поступил в продажу, но пока что только в Китае.

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Смартфон заключён в водонепроницаемый корпус с защитой от воды класса IP68. Устройство выдерживает погружение по воду на глубину 1,5 метра и может пробыть там в течение 30 минут без ущерба производительности. Правда, проверять это мы не рекомендуем.

Huawei P50 Pro на процессоре Snapdragon 888 остался без поддержки сотовых сетей пятого поколения в отличие от версии, оснащённой однокристальной системой Kirin 9000. Мобильный чип дополняется 8 ГБ оперативной памяти. Встроенное хранилище характеризуется вместимостью 128 ГБ или 256 ГБ.

Главой фишкой флагманов Huawei уже давно является камера. Правда, в этом поколении китайской компании пришлось сделать шаг назад. Производитель отказался от телеобъективов с зумом кратностью 5x и 10x, а также вернул монохромный датчик изображения, которые не использовались с 2018 года.

Разрешение главного модуля составляет 50 МП, а ультра-широкоугольного – 13 МП. Перископический телеобъектив на 64 МП может похвастаться зумом кратностью 3,5x. Монохромный модуль имеет разрешение 40 МП. Также отметим поддержку записи видео в 4K UHD при 60 FPS и оптическую стабилизацию изображения. Huawei P50 Pro всё ещё возглавляет рейтинг камерофонов по версии DxOMark.

Huawei P50 Pro оснащается 6,6-дюймовой панелью на органических светодиодах с разрешением 1228 x 2700 пикселей и встроенным сканером отпечатков пальцев. OLED-дисплей поддерживает частоту обновления 120 Гц. В отверстии вверху установлена фронтальная 13-мегапиксельная камера с поддержкой Face Unlock. Она тоже может снимать видео в 4K UHD, но с кадровой частотой 30 FPS.

В новинке установлен аккумулятор ёмкостью 4360 мА*ч с 66-ваттной быстрой зарядкой по проводу и 50-ваттной беспроводным путём. Из прочего отметим стереофонические динамики, NFC, ИК-порт и USB-C. Всё это работает под управлением операционной системы HarmonyOS 2.0.

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Huawei P50 Pro в Китае официально с процессором Kirin 9000 можно купить по цене примерно 900-1 200 долларов в зависимости от объёмов оперативной и постоянной памяти. Версия на Snapdragon 888 стоит 940 долларов в модификации с накопителем вместимостью 128 ГБ. Вариант с хранилищем удвоенной вместимости оценили в 1 020 долларов. Доступна модель в цветовых решениях Snow White, Obsidian Black и Cocoa Tea Gold.

#huawei
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