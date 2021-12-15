Смартфон замечен на сайте Google Play Console.

Китайская компания Xiaomi решила выжать все соки из модели Redmi 10, которая была выпушена в середине августа 2021 года сразу на глобальном рынке. Сначала смартфон лишился NFC и вышел в Индии как Redmi 10 Prime, прибавивши в ёмкости аккумулятора 1000 мА*ч. Затем летняя новинка поступила на китайский рынок без одной 2-мегапиксельной камеры, но уже как Redmi Note 11 4G. Теперь производитель готовит к премьере ещё один вариант телефона. На сей раз вновь для глобального рынка, а называться он будет Xiaomi Redmi 10 (2022).

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Увы, но вариант 2022 года окажется скромнее оригинальной модели. Это мы узнали после того, как смартфон был замечен в базе данных Google Play Console. А вот стоимость увеличится в сравнении с летней новинки. Почему так – неизвестно.

Пойдём по порядку и начнём с общих параметров. Их будет много. Xiaomi Redmi 10 (2022), как и обычный Redmi 10, получит дисплей на базе IPS-матрицы с поддержкой повышенной частоты обновления изображения. Диагональ составит 6,5 дюйма, а разрешение – 1080 пикселей по узкой стороне.

Работать грядущая новинка тоже из коробки будет на базе операционной системы Android 11, дополненной программным обеспечением MIUI 12.5. Также из общих технических характеристик отметим 50-мегапиксельную основную камеру, ультра-широкоугольный модуль на 8 МП, 2-мегапиксельный датчик изображения для макросъёмки и поддержку технологии Near Field Communication.

Пока что нет информации о том, аккумулятор какой ёмкости будет установлен в Xiaomi Redmi 10 (2022). Но ему сложно будет компенсировать появление 12-нанометрового мобильного процессора Helio G70 вместо более новой, но всё так же 12-нанометровой однокристальной системы Helio G88.

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Оригинальный Xiaomi Redmi 10 в Европе вышел по цене 180-220 евро в зависимости от модификации памяти. Глобальную версию компания оценила в 180-220 долларов. Модель 2022 года окажется дороже. Стоимость стартует с отметки 200 долларов за базовую модификацию памяти. Правда, не исключено, что в базе грядущая новинка предложит сразу 128 ГБ встроенной памяти, а не 64 МП, в паре с 4 ГБ ОЗУ.