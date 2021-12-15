В подарок дают часы Redmi Watch 2 Lite.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Китайский технологический гигант Xiaomi следом за носимым гаджетом Redmi Watch 2 Lite привёз в Россию и новый телевизор. Модель называется Xiaomi TV Q1E. Как видим из названия, он вслед за смартфонами лишился брендинга Mi. Новинку уже можно купить, причём с неплохим подарком.

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Телевизор оснащается матрицей на квантовых точках формата 4K ULTRA HD со стандартной частотой развёртки 60 Гц и разрешением 3840 x 2160 точек. Панель охватывает 97% цветового пространства DCI-P3 и может отображать более 1 млрд цветов. Производителем заявлена поддержка MEMC, Dolby Vision, HDR10+, HDR10 и HLG. Углы обзора в новом телевизоре китайской компании равны 178 градусов.

55-дюймовая модель Xiaomi TV Q1E работает на базе однокристальной системы MediaTek 9611. Это четырёхъядерный мобильный процессор на базе Cortex-AA55 с графическим ускорителем ARM Mali-G52. Чипсет дополняется 2 ГБ оперативной памяти. Вместимость встроенного флеш-накопителя в новинке составляет 32 ГБ.

Акустическая система в телевизоре представлена порой 15-ваттных динамиков. Заявлена поддержка технологий DTS-HD и Dolby Audio. Программной оболочкой выступает операционная система Android TV 10. Из беспроводных интерфейсов отметим контроллеры Bluetooth 5.0 и Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 5,8 ГГц. На борту также есть разъёмы HDMI (3 шт.), USB 2.0 (2 шт.), AV, Ethernet и 3,5-миллиметровый Mini-Jack.

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Xiaomi TV Q1E уже начала продаваться на российском рынке. Рекомендованная производителем стоимость новинки составила 64 990 рублей. Все, кто купить телевизор в первых рядах, получат умные часы Redmi Watch 2 Lite, которые уже можно купить по цене 4 990 рублей.