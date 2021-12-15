Новинка доступна с 15 декабря.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

На российском рынке появились умные часы китайской компании Xiaomi, которые выпускаются под брендом Redmi. Модель называется Redmi Watch 2 Lite. Сегодня, 15 декабря, носимый гаджет нового поколения начал продаваться в официальной рознице.

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При создании Xiaomi Redmi Watch 2 Lite китайская компания вдохновлялась дизайном Apple Watch. Часы оборудованы прямоугольным дисплеем с изогнутыми краями. Панель TFT имеет размер 1,55 дюйма по диагонали, а разрешение составляет 320 x 360 пикселей.

Носимый гаджет получил поддержку более чем сотни спортивных режимов. Модель может выполнять мониторинг сердечного ритма в режиме 24/7. Также заявлена возможность определения уровня кислорода в крови. На борту установлен навигационные приёмник GPS с ГЛОНАСС, Galileo и BeiDu.

Xiaomi Redmi Watch 2 Lite заключён в корпус с габаритными размерами 41,2 x 35,3 x 10,7 мм. Масса составляет 35 граммов. За автономность отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 262 мА*ч. Она обеспечивает до десяти дней автономной работы в «обычном режиме» и до пяти дней при «интенсивном использовании».

Также отметим защиту от воды класса 5ATM и синхронизацию со смартфонами по протоколу Bluetooth 5.0. Новинка поддерживает работу с умными телефонами на базе операционных систем iOS 10.0 и Android 6.0 или новее.

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Рекомендованная производителем стоимость Xiaomi Redmi Watch 2 Lite составила 4 990 рублей. Напомним, что в России официально продаются модели Xiaomi Mi Watch и Mi Watch Lite, которые доступны по цене 8 990 рублей и 4 990 рублей соответственно. Новинка доступна в чёрной, синей и бежевой расцветках корпуса. Цвета ремешка: чёрный, синий, бежевый, розовый, зелёный и серый.