В России обновили только пять моделей.

Китайский технологический гигант Xiaomi и дальше активно рассылает программное обеспечение MIUI 12.5 для актуальных моделей в разных регионах. Мы не писали о том, какие смартфоны обновились в течение позапрошлой недели, поэтому в данном материале охватим период с 29 ноября по 12 декабря 2021 года.

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За две неделе китайская компания выпустила стабильную сборку MIUI 12.5 для девяти смартфонов на глобальном рынке, для восьми моделей в Европе, для пяти девайсов в России, а также более чем для дюжины телефонов в других регионах, включая Индию и Китай.

Начнём с России. Прошлогодний флагман Xiaomi Mi 10 на базе однокристальной системы Snapdragon 865 получил российскую стабильную прошивку MIUI 12.5. Вместе с ним обновилась модель Xiaomi Mi 11 Lite 5G со Snapdragon 780G.

Также в списке оказались Redmi Note 9T, Redmi Note 10S и POCO X3 NFC. Они оснащаются мобильными процессорами Dimensity 800U, Helio G96 и Snapdragon 870 соответственно. Все смартфоны в России работают под управлением операционной системы Android 11.

Xiaomi Mi 10, Redmi Note 9T и POCO F3 успели обзавестись и европейской сборкой программного обеспечения. В Европе вместе с ними китайская компания успела обновить обычный Redmi Note 9 на чипе Helio G85 и более скромную модель Redmi 9 на Helio G80.

Из смартфонов нового поколения отметим Xiaomi 11T / 11T Pro на Dimensity 1200 / Snapdragon 888 тоже получили актуальную прошивку MIUI 12.5. Тут же и более скромная версия Xiaomi 11 Lite 5G NE на базе однокристального процессора Snapdragon 778G. Кроме того, европейскую сборку ПО выпустили на Xiaomi 10 Lite и POCO X3 Pro на Snapdragon 750G и Snapdragon 860 соответственно.

Для Xiaomi 11T Pro, POCO X3 Pro и POCO F3 китайская компания выпустила глобальную версию MIUI 12.5. Также обновились бюджетники Redmi Note 8 и POCO X3 NFC. К слову, для первой модели вышел дебютный апдейт прошивки.

Xiaomi POCO X3 GT тоже обзавёлся актуальной MIUI 12.5, причём ему стала доступна оптимизированная сборка Enhanced Edition с рядом улучшений, но без новых функций. Кроме того, в списке есть Xiaomi Mi 11 Lite 4G, POCO F2 Pro, и Redmi Note 10 Pro.

И в завершение быстро пройдёмся по моделям, которые обновились в других регионах. Апдейтом обзавелись недавние новинки семейства Redmi Note 11, Redmi Note 10 4G / 5G, Redmi Note 10 Lite / Pro / Pro 5G, Redmi Note 9 4G / Pro 5G и Redmi Note 8 Pro.

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Обновлён ряд моделей POCO. В частности, вышел апдейт с MIUI 12.5 для POCO M2 / M3 Pro, POCO X2 / X3 / X3 GT и POCO F3 GT. Из остальных смартфонов отметим Xiaomi Mi 8 UD, Xiaomi Mi 9, Xiaomi CC9, Xiaomi Mi 10T Lite, Xiaomi MI 11X Pro / Mi 11 Ultra, Redmi 9 и Redmi K40 Gaming. Кроме того, Redmi 9 Prime получили сборку MIUI 12.5 Enhanced.