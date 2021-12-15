Доступны версии 8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 12/256 ГБ.

Китайская компания vivo готовит к премьере модели семейства X80, одна из которых получит однокристальную систему Snapdragon 8 Gen1. А тем временем она решила без лишнего шума представить модель vivo X70t, которая получила мобильный процессор производства Samsung.

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Новинка несёт на борту однокристальную систему Exynos 1080. Чипсет выполняется по нормам 5-нанометровой технологии и оснащается фирменным сигнальным процессором V1. Пиковая частота составляет 2,8 ГГц, а за графику отвечает ускоритель Mali-G78. Естественно, есть поддержка мобильных сетей пятого поколения.

Дополняется чип оперативной памятью типа LPDDR4x в объёме 8/12 ГБ. Вместимость накопителя UFS 3.1 составляет 128/256 ГБ в зависимости от модификации. Вопросами автономности в vivo X70t занимается аккумуляторная батарея ёмкостью 4400 мА*ч с 44-ваттной быстрой зарядкой по проводу.

На лицевой панели новинки установлена матрица на органических светодиодах с разрешением Full HD+ и поддержкой частоты обновления изображения 120 Гц. Экран имеет диагональ 6,56 дюйма. В нижней части интегрирован сканер отпечатков пальцев, а вверху есть отверстие для фронтальной 32-мегапиксельной камеры.

vivo X70t оборудован тройной основной камерой с 2-кратным оптическим масштабированием и оптической стабилизацией изображения. Разрешение главного модуля составляет 40 МП. Он построен на базе матрицы Sony IMX766V. В телеобъективе установлен сенсор Sony IMX663. Снимать видео новинка может в формате 4K ULTRA HD с частотой кадров 60 FPS.

Из прочих параметров новинки отметим поддержку технологии распознавания лиц, Wi-Fi с частотой 5,8 ГГц, Bluetooth 5.2, NFC и USB Type-C. Габаритные размеры корпуса составляют 160,1 x 73,39 x 7,55 мм при массе 181 грамм. Работает смартфон под управлением операционной системы Android 11, дополненной проприетарным программным обеспечением OriginOS 1.0.

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Стоимость vivo X70t в модификации с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ энергонезависимой памяти составила 500 долларов. За 600 долларов можно купить вариант с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ хранилища. Также пользователям доступен вариант 8/256 ГБ по цене 550 долларов.