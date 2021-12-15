Продажи стартуют уже 23 декабря.

Китайская компания OPPO за последние несколько лет показала немало оригинальных решений, но все они остались на стадии прототипа. Например, модель OPPO X 2021, оснащённая растягиваемым экраном. Сегодня же, 15 декабря 2021 года, в рамках второго дня пресс-конференции Inno Day состоялась презентация первого сгибаемого смартфона производителя. Новинка называется OPPO Find N.

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Для начала пройдёмся по особенностям модели, а уже потом перейдём к основным техническим характеристикам. OPPO Find N будет конкурировать с Samsung Galaxy Z Fold 3. Заметим, что более половины рынка сгибаемых смартфонов контролирует модель Galaxy Z Flip 3. Тот факт, что новинка OPPO имеет другой форм-фактор говорит нам о том, что китайская компания не делают большую ставку на эту модель.

Одна из основных особенностей смартфона заключается в отсутствии складки в месте сгиба. Её не видно ни под каким углом, но тактильно неровность всё же можно найти. К слову, в сложенном состоянии нет зазора между двумя половинами гаджета.

Рамка изготовлена из алюминия, а шарнир внушает доверие из-за своей массивности. По центру крышки есть продольное углубление с надписью Designed for Find. Ещё ненадолго вернёмся к шарниру и отметим, что его производитель создавал в течение четырёх лет. Решение называется Flexigon Hinge. В шарнире используется более сотни элементов, а внутри петли есть каплевидная конструкция, которая позволяет увеличивать угол сгиба. Именно это позволило сделать складку незаметной и убрать зазор в сложенном состоянии.

OPPO Find N получил два экрана. Спереди установлен AMOLED-дисплей со стеклом Samsung UTG. Диагональ составляет 7,1 дюйма, а разрешение – 1792 x 1920 точек. Сгибаемая панель поддерживает частоту обновления изображения 1-120 Гц. На обратной стороне обосновался дополнительный экран, которые не складывается и не поддерживает повышенную частоту развёртки. Он имеет разрешение 1972 x 988 точек и диагональ 5,49 дюйма, а защиту обеспечивает стекло Gorilla Glass последнего поколения.

В каждом дисплее есть по отверстию для фронтальных камер. Разрешение обеих составляет 32 МП. Основная камера в новинке универсальная. Она имеет три модуля разрешением 50 МП, 16 МП и 13 МП – основной, ультра-широкоугольный и телеобъектив соответственно. В главном блоке используется сенсор Sony IMX766, а в сверхширокоугольном – Sony IMX481.

Кремниевым мозгом OPPO Find N стала однокристальная 5-нанометровая платформа Snapdragon 888, которая дополняется 8/12 ГБ оперативной памяти в зависимости от комплектации. Вместимость внутреннего хранилища UFS 3.1 равна 256/512 ГБ соответственно. Подсистема питания представлена аккумуляторной батареей ёмкостью 4500 мА*ч. Она поддерживает проводную зарядку SuperVOOC, беспроводную AirVOOC и реверсивную. Мощность составляет 33 Вт, 15 Вт и 10 Вт.

Новинка получила чип NFC, разъём USB-C, беспроводные контроллеры Wi-Fi ax и Bluetooth 5.2. Работает смартфон под управлением программного обеспечения ColorOS 12, но на базе операционной системы Android 11. Также отметим GPS, поддержку Face Unlock и боковой сканер отпечатков пальцев.

23 декабря 2021 года OPPO Find N поступит в продажу в Китае. Стоимость базовой модификации составит 1 210 долларов. Топовая версия обойдётся в 1 415 долларов. Доступные цвета: фиолетовый, белый и чёрный. Представитель компании OPPO заявил, что в Европе модель тоже будет продаваться официально и постарается навязать конкуренцию Samsung Galaxy Z Fold 3.

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На европейском рынке в зависимости от страны стоимость флагмана OPPO Find X3 Pro составляет от 1 200 евро до 1 300. OPPO Find N будет стоить примерно на 200-300 евро дороже. В США цена составит приблизительно 1 200 долларов без учёта налогов.