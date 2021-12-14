Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
mpanasovsky За пост начислено вознаграждение
Xiaomi не планирует снимать с продаж смартфоны Redmi Note 9
Продажи должны были прекратиться более месяца назад.
анонсы и реклама
Дешевая RTX 3070 Gigabyte по цене 3060 Ti
Крутейшая 3060 Gigabyte Aorus появилась по норм цене
Крутая 3060 ASUS STRIX недорого в Ситилинке
ASUS 3060 Ti - смотри цену

В ноябре появилась информация о том, что сразу три популярных смартфона Redmi Note 9 будут сняты с продаж после завершения распродажи Double 11. Речь идёт о моделях для китайского рынка: Redmi Note 9 4G / 5G и Redmi Note 9 Pro 5G. Как оказалось, все три смартфона всё ещё можно купить официально.

реклама

Когда трио моделей продолжило продаваться после завершения Double 11, появились слухи, что Xiaomi «закроет» девятое поколение после распродажи Double 12. Однако, и она уже завершались, а смартфоны доступны для покупки всем желающим.

Предполагается, что китайская компания переоценила свои силы и выпустила больше устройств, чем смогла продать. Есть и альтернативное мнение. Оно заключается в падении спроса на семейство Redmi Note 9. Такое предположение тоже имеет право на жизнь, ведь смартфоны вышли год назад, а за это время производитель из Поднебесной успел представить семейства Redmi Note 10 и Redmi Note 11.

На глобальном рынке Redmi Note 4G / 5G и Redmi Note 9 Pro 5G тоже продолжают продаваться. Правда, называются они по-другому. В частности, Redmi Note 4G вышел в России как Redmi 9T с несколькими изменениями, а версия с поддержкой сотовых сетей пятого поколения имеет коммерческое обозначение Redmi Note 9T.

Xiaomi Mi 10T Lite является европейский вариантом смартфона Redmi Note 9 Pro 5G, но с 64-мегапиксельной основной камерой вместо 108-мегапиксельной. Модель продаётся почти во всех европейских странах, но не в России.

А вот Redmi Note 9, Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 Pro Max уже сняты с продаж. Смартфонов нет на официальных сайтах китайской компании во всех странах. Но магазины ещё продают залежавшиеся на складах устройства.

Напомним, что Redmi Note 9 4G, он же Redmi 9T, оснащается процессором Snapdragon 662, экраном IPS и 48-мегапиксельной основной камерой. Одна из фишек смартфона – аккумуляторная батарея ёмкостью 6000 мА*ч. Российская версия смартфона в отличие от китайской может похвастаться NFC.

В Redmi Note 9 5G / Redmi Note 9T установлена более мощная однокристальная система Dimensity 800U. Основная камера тоже имеет 48-мегапиксельное разрешение, а ёмкость встроенного аккумулятора уменьшена в сравнении с 4G-версией на 1000 мА*ч.

анонсы и реклама
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
Все RTX 3090 стоят намного более 300000р
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
ASUS 3060 дешевеет после обвала крипты
Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен
RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде
MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

Наконец, в Xiaomi Mi 10T Lite / Redmi Note 9 Pro 5G установлен мобильный чип Snapdragon 750G. Смартфоны могут похвастаться IPS-панелью с поддержкой частоты обновления картинки 120 Гц. За автономность отвечает АКБ на 4520 мА*ч. 

#xiaomi
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

117 смартфонов Xiaomi получили стабильную MIUI 12 и MIUI 12.5 от 13 декабря 2021 года
Глобальная версия Xiaomi Redmi Note 11 4G получит Snapdragon 680 и будет стоить от $199
Xiaomi представила умные часы Redmi Watch 2 Lite стоимостью 70 евро
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Microsoft предлагает пиратам Office выгодное предложение
49
В сети замечена ферма с GeForce RTX 4090 Ti и Radeon RX 7000 добывающими Эфир на $4 млн в год
19
Виталик Бутерин опубликовал дорожную карту развития Эфира – Ethereum 2.0 и Shard Chains в 2022 году
46
Конкурент Эфира приносит в 2 раза больше прибыли и может добывать криптовалюту на слабых видеокартах
35
Инсайдер рассказал о проблемах в производстве GTA 6
12
Догикоин обесценивается – объёмы торгов за 24 часа падают, а цена снизилась на 40% за месяц
25
Dune: Spice Wars выйдет на ПК в начале 2022 года
16
Компания BYD, над которой смеялся Илон Маск, стала третьим по цене автопроизводителем в мире
28
Биткоин продолжил дешеветь после негативных прогнозов ФРС США и дефолта Evergrande
13
117 смартфонов Xiaomi получили стабильную MIUI 12 и MIUI 12.5 от 13 декабря 2021 года
1
Майнинговая ферма с названиями GeForce RTX 4090 Ti и AMD Radeon RX 7000 имеет хешрейт более 3 TH/s
20
9 смартфонов Huawei получат в России стабильную прошивку EMUI 12
1
Карта для майнинга BC-160 от XFX стала доступна на Aliexspress за 2000 долларов
3
Лиза Су обналичила сотни тысяч акций на $38 млн, что привело к ощутимому падению стоимости AMD
27
Выгодно ли покупать дорогую DDR5-5200 на процессоре Core i5-12600K для игр – DDR4 vs DDR5 в тесте TG
19
Linux отказывается от поддержки инструкций AMD 3DNow!
13
В сеть попал полный список линейки видеокарт Intel Arc Alchemist DG2
14
Майнер назвал наиболее эффективные программы разблокировки алгоритма NVIDIA LHR для добычи Эфира
3
Компания German Bionic представила улучшенный экзоскелет Cray X из углеродного волокна
3
На рынке появляется ненастоящий HDMI 2.1, но разработчики стандарта не видят в этом проблемы
6

Популярные статьи

Печальная жизнь с Intel Alder Lake по прошествии месяца и одной недели
221
10 небольших и бесплатных портабельных утилит, которые пригодятся каждому. Часть 1
15
Детальный разбор статистики Steam за последние 13 лет и печальная диаграмма AMD
68
Выясняем, поможет ли дорогой комплект памяти i7 10700k догнать i9 10900k в играх
27
Обзор SSD Crucial BX500 240GB (CT240BX500SSD1)
33
Поговорим о мини домах
146
Ретроклокинг: Athlon 64 FX-57 – самый быстрый и дорогой одноядерный процессор AMD
30
Простой и действенный способ защитить кристалл чипа от сколов
60
Мои впечатления от игры Borderlands. Часть первая
7
Битва процессоров: Ryzen 7 3700X VS Core i7-10700КF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
17

Сейчас обсуждают

Максим Таранов
17:57
Бессмысленно сравнивать RX 480 - 580 с гораздо более дорогими GTX 1070 - 1080. RX 570 была в 1,5 раза быстрее, чем GTX 1050 Ti за ту же цену. GTX 1060 стоила дороже видеокарт от AMD той же производите...
Детальный разбор статистики Steam за последние 13 лет и печальная диаграмма AMD
omoikane
17:56
нет, бред абсолютно неподкованный вы. В Канаде как раз все живут на юге страны(вдоль границы с США, абсолютно почти все население страны, вы очевидные факты не знаете( там более менее мягкий климат))....
Поговорим о мини домах
Собака на Зене
17:55
Сашок из Киева, смазывай очаково салом! Устарел твой 5600X. После выхода 12400(F) тебе только и останется в слезах CPU-Z гонять.
Недорогой Core i5-12400F обходит на 20% Ryzen 5 5600X в Cinebench R23, а Core i7-11700K в играх
Бодя Лгунский
17:54
Это юмор, гипербола....
Печальная жизнь с Intel Alder Lake по прошествии месяца и одной недели
Леди Яга
17:49
Специально для тупых вконтактных лохов
Обзор SSD Crucial BX500 240GB (CT240BX500SSD1)
wooopggabg
17:46
Так это ведроиду нужны 90 и 120 Гц чтобы скрыть родовую травму в виде фризящих анимаций. А iOS и на 60Гц не лагает
Новый iPhone SE с поддержкой 5G увеличит количество перебежчиков с Android на 1,4 млрд человек
Pepelyator
17:43
А это точно сайт overclockers.ru?
Новое лекарство уничтожит резистентность супербактерий и заставит старые антибиотики снова работать
Chimbal
17:43
Надеюсь хоть резинки/пружинки под болтики были подложены? Если нет то сочувствую видеокарте которую жестко скрутили на болты без демпфера ))
Простой и действенный способ защитить кристалл чипа от сколов
Dobpelkopf
17:42
BSOD после крупного обновления обеспечен
Как сделать сборку Windows 11 своими руками. Пошаговая инструкция
Сергей Устинов
17:41
Авто лох, опять баяны постит! Лавочка уже больше 6 месяцев работает и только сейчас хомяки заходят, там уже профита не так как было
Конкурент Эфира приносит в 2 раза больше прибыли и может добывать криптовалюту на слабых видеокартах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем