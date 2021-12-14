Продажи должны были прекратиться более месяца назад.

В ноябре появилась информация о том, что сразу три популярных смартфона Redmi Note 9 будут сняты с продаж после завершения распродажи Double 11. Речь идёт о моделях для китайского рынка: Redmi Note 9 4G / 5G и Redmi Note 9 Pro 5G. Как оказалось, все три смартфона всё ещё можно купить официально.

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Когда трио моделей продолжило продаваться после завершения Double 11, появились слухи, что Xiaomi «закроет» девятое поколение после распродажи Double 12. Однако, и она уже завершались, а смартфоны доступны для покупки всем желающим.

Предполагается, что китайская компания переоценила свои силы и выпустила больше устройств, чем смогла продать. Есть и альтернативное мнение. Оно заключается в падении спроса на семейство Redmi Note 9. Такое предположение тоже имеет право на жизнь, ведь смартфоны вышли год назад, а за это время производитель из Поднебесной успел представить семейства Redmi Note 10 и Redmi Note 11.

На глобальном рынке Redmi Note 4G / 5G и Redmi Note 9 Pro 5G тоже продолжают продаваться. Правда, называются они по-другому. В частности, Redmi Note 4G вышел в России как Redmi 9T с несколькими изменениями, а версия с поддержкой сотовых сетей пятого поколения имеет коммерческое обозначение Redmi Note 9T.

Xiaomi Mi 10T Lite является европейский вариантом смартфона Redmi Note 9 Pro 5G, но с 64-мегапиксельной основной камерой вместо 108-мегапиксельной. Модель продаётся почти во всех европейских странах, но не в России.

А вот Redmi Note 9, Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 Pro Max уже сняты с продаж. Смартфонов нет на официальных сайтах китайской компании во всех странах. Но магазины ещё продают залежавшиеся на складах устройства.

Напомним, что Redmi Note 9 4G, он же Redmi 9T, оснащается процессором Snapdragon 662, экраном IPS и 48-мегапиксельной основной камерой. Одна из фишек смартфона – аккумуляторная батарея ёмкостью 6000 мА*ч. Российская версия смартфона в отличие от китайской может похвастаться NFC.

В Redmi Note 9 5G / Redmi Note 9T установлена более мощная однокристальная система Dimensity 800U. Основная камера тоже имеет 48-мегапиксельное разрешение, а ёмкость встроенного аккумулятора уменьшена в сравнении с 4G-версией на 1000 мА*ч.

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Наконец, в Xiaomi Mi 10T Lite / Redmi Note 9 Pro 5G установлен мобильный чип Snapdragon 750G. Смартфоны могут похвастаться IPS-панелью с поддержкой частоты обновления картинки 120 Гц. За автономность отвечает АКБ на 4520 мА*ч.