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Motorola Edge X30, первый смартфон на Snapdragon 8 Gen1, раскупили как горячие пирожки
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Китайская компания Lenovo похвасталась успехами первого в мире смартфона на базе 4-нанометровой однокристальной системы Snapdragon 8 Gen1. Речь идёт о модели Motorola Edge X30, которая была анонсирована на прошлой неделе и поступит в продажу уже завтра, 15 декабря.

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Что интересно, на рынок выйдет вторая партия доступных флагманов. Первую разобрали ещё на стадии предварительных заказов. Как всегда, производитель и магазины не отмечают, сколько всего было продано смартфонов, но один из представителей бренда Motorola заявляет, что речь идёт о пятизначном числе. То есть это может быть как 10 000, так и 99 999 моделей.

Не успел Motorola Edge X30 выйти на рынок, как известный сетевой информатор Ice Universe заявил о серьёзной проблеме, которая касается не только героя заметки, но и всех флагманских смартфонов 2022 года. Речь о перегреве мобильного процессора Snapdragon 8 Gen1. По данным инсайдера, новинка при больших нагрузках сильно нагревается. Также информатор рекомендует пользователям, которые рассматривают флагманы 2022 года к покупке, быть готовыми к перегреву и троттлингу.

Возможно, другие производители сделают то, чего не смогли Motorola и Lenovo, а именно охладить пыл нового мобильного процессора с помощью эффективной системы охлаждения. Но это покажет только время.

Что касается Motorola Edge X30, он доступен в трёх модификациях памяти по цене от 500 долларов. При этом для первых покупателей вне зависимости от комплектации будет предусмотрена скидка в размере 30 долларов. На AliExpress купить новинку с китайской версией программного обеспечения можно чуть менее чем за 40 000 рублей.

Герою заметки есть что предложить, кроме топовой однокристальной системы Snapdragon 8 Gen1. Смартфон оборудован основной камерой разрешением 50 МП + 50 МП + 2 МП, аккумулятором с поддержкой 68-ваттной быстрой зарядки и 144-герцевым дисплеем OLED. Кроме того, новинка имеет фронтальную камеру с рекордным разрешением 60 МП и работает под управлением операционной системы Android 12.

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К слову, 15 декабря на рынок также поступит специальная версия Motorola Edge X30 Special Edition, оснащённая 12 ГБ оперативной памяти и встроенным флеш-накопителем вместимостью 256 ГБ. Её главной фишкой является расположенная под дисплеем фронтальная камера. Разрешение тоже составляет 60 МП. Оценили модель в 630 долларов.

#motorola
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