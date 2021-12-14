Смартфон будет представлен 16 декабря.

Китайская компания Honor спешит до конца нынешнего года представить третий смартфон семейства Honor X30. Одноимённое стандартное издание появится вслед за моделями Honor X30i и Honor X30 Max, которые поступили в продажу осенью 2021 года.

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Грядущая новинка должна оказаться упрощённой и уменьшенной версии модификации Max. Ей обещают новую однокристальную систему Snapdragon 695, анонсированную в середине осени нынешнего года. Мобильный процессор выполнен по нормам 6-нанометровой технологии, имеет ядра Kryo 660, графический чип Adreno 619 и поддерживает сотовых сети пятого поколения благодаря интегрированному 5G-модему.

На просторах всемирной паутины впервые появились настоящие фотографии смартфона. Случилось это примерно за двое суток до официальной презентации Honor X30. На трёх снимках запечатлена основная камера с огромной площадкой основной камеры, на которой расположились три оптических модуля и светодиодная вспышка. По предварительной информации, разрешение составит 48 МП + 2 МП + 2 МП.

Ещё на одной фотографии показана лицевая сторона смартфона. Тут мы видим плоский дисплей со скруглёнными углами и вырезом вверху по центру для фронтальной камеры. Судя по всему, в основу экрана ляжет жидкокристаллическая панель. Сканер отпечатков пальцев расположится на правом торце корпуса вместе с кнопкой регулировки громкости.

Мощность быстрой зарядки составит 66 Вт, а ёмкость аккумуляторной батареи пока что не уточняется. Судя по всему, в продаже модель появится с предустановленной операционной системой Android 11. О версии программного обеспечения Magic UI пока что информации нет. Скорее всего, это будет Magic UI 4.2, как в Honor X30i и Honor X30 Max.

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Пресс-конференция, посвящённая презентации Honor X30, состоится уже на этой неделе, 16 декабря 2021 года. Грядущая новинка станет последним смартфоном китайской компании, анонсированным в этом году. За 12 месяцев бренд представил 20 умных телефонов разных ценовых сегментов и четыре доступных планшетных компьютера.