Продажи начнутся 11 января и 27 января соответственно.

Компания NVIDIA на начало 2022 года запланировала два больших релиза. Оба касаются графических ускорителей. Сначала в продажу поступит новая версия GeForce RTX 3070 Ti, а потом на рынке появится флагманская модель GeForce RTX 3090 Ti.

реклама

GeForce RTX 3070 Ti с 16 ГБ оперативной памяти могут анонсировать уже на следующей неделе, 17 декабря. Как и оригинальная версия Ti, грядущая новинка получит 6144 потоковых процессора и оперативную памяти типа GDDR6X с эффективной частотой 19 ГГц. У обычной GeForce RTX 3070 Ti, напомним, объём видеопамяти составляет 8 ГБ.

Графический ускоритель будет построен на базе чипа GA104. Старт продаж запланирован на 11 января 2021 года. Стоимость GeForce RTX 3070 Ti с 16 ГБ VRAM пока что не уточняется.

Вторая новинка, GeForce RTX 3090 Ti, начнёт продаваться в конце следующего месяца, с 27 января. Дата официального анонса пока что не уточняется. Видеокарте обещают улучшенный графический чип GA102-350 с 10 752 потоковыми процессорами против GA102-300 с 10 496 ядрами CUDA у GeForce RTX 3090.

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Все RTX 3090 стоят намного более 300000р Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

Кроме того, версия Ti сможет похвастаться повышенной на 1,5 ГГц эффективной частотой памяти. В то же время объём и стандарт не изменяется в сравнении с GeForce RTX 3090 – 24 ГБ и GDDR6X соответственно. О стоимости GeForce RTX 3090 Ti тоже пока что нет никакой информации.