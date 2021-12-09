Продажи новинки стартуют уже завтра.

Китайская компания Xiaomi анонсировала новый смартфон среднего уровня. Он называется Xiaomi 11 Youth и стал очередным представителем одиннадцатого поколения. Старт продаж новинки состоится уже завтра, 10 декабря 2021 года.

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Смартфон заключён в корпус из стекла и металла с габаритным размерами 160,5 x 75,7 x 6,8 мм и защитой от пыли по стандарту IP53. Брызг устройство тоже не боится. Масса новинки составила 158 граммов. На лицевой панели установлен AMOLED-экран без встроенного сканера отпечатков пальцев. Панель имеет разрешение FHD+, диагональ 6,55 дюйма и частоту обновления 90 Гц. Также отметим поддержку Dolby Vision и HDR10+.

В левом верхнем углу лицевой части установлена фронтальная камера на базе 20-мегапиксельного датчика изображения. Она может снимать видео в видео в Full HD с частотой кадров 60 FPS и поддерживает технологию распознавания лиц. На противоположной стороне расположена тройная система с главным и ультра-широкоугольным модулями разрешением 64 МП + 8 МП соответственно. Компанию им составляет камера на 5 МП для макросъёмки. Телеобъектива и оптической стабилизации в смартфоне нет.

Xiaomi 11 Youth построен на базе мобильного 6-нанометрового процессора Snapdragon 778G с графикой Adreno 642L и пиковой частотой 2,4 ГГц. Однокристальная система дополнена 8 ГБ оперативной памяти, в то время как вместимость встроенного флеш-модуля составила 128 ГБ или 256 ГБ в зависимости от комплектации.

За автономность новинки отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4250 мА*ч с 33-ваттной проводной зарядкой. В арсенал смартфона вошли беспроводные контроллеры Wi-Fi и Bluetooth, чип NFC, навигационный приёмник GPS, порт USB-C и ИК-излучатель. Разъёмом для наушников модель похвастаться не может. Сканер отпечатков пальцев расположен на правом торце корпуса.

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Xiaomi 11 Youth будет продаваться в белой, чёрной, синей и персиковой расцветках корпуса. Стоимость модификации с накопителем вместимостью 128 ГБ составила 315 долларов. Вариант с хранилищем удвоенного объёма китайская компания оценила в 360 долларов. В продажу смартфон поступит с предустановленной прошивкой MIUI 12.5 на базе операционной системы Android 11.