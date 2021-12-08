В десятке только один смартфон на Snapdragon 888+.

Программисты, создавшие бенчмарк AnTuTu, опубликовали рейтинг самых мощных Android-смартфонов, которые официально продаются на глобальном рынке. В него вошло десять моделей, и только одна из них оснащается 5-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 888+ с пиковой частотой 2,995 ГГц.

реклама

Это ASUS ROG Phone 5s Pro. Причём несмотря на самый топовой мобильный процессор под капотом, геймерский смартфон не смог занять первое место. Модификация с 18 ГБ оперативной памяти набирала в течение ноября 2021 года в среднем 845 326 баллов и обосновалась с таким результатом на второй позиции.

Все остальные смартфоны в топ-10 работают на базе однокристальной системы Snapdragon 888. Она тоже выполнена по нормам 5-нанометровой технологии, но имеет максимальную тактовую частоту Prime-ядра Cortex-X1 2,84 ГГц. Один из таких флагманов – Nubia Red Magic 6 с. Он сохранил первое место, набрав 860 400 «попугаев».

Тройку замыкает ещё один геймерский смартфон компании из Тайваня. На сей раз ASUS ROG Phone 5. Модификация с 16 ГБ оперативной памяти смогла набрать в среднем 824 940 пунктов по итогам ноябрьских тестов, чего хватило для третьей позиции в рейтинге.

Более 800 000 очков в тесте на производительность программное обеспечение AnTuTu присудило только пяти смартфонам. Помимо первой троицы это Realme GT с 12 ГБ и vivo iQOO 7 с 8 ГБ оперативной памяти. Результат – 817 738 баллов и 811 593 балла соответственно.

Вторую пятёрку открывает Sony Xperia 1 III. Это первый смартфон в десятке, который не смог преодолеть отметку 800 000 пунктов. С 795 105 «попугаями» он расположился на шестом месте, но обошёл при этом OnePlus 9 Pro, который набрал 792 261 пункт. Далее идёт Xiaomi Mi 11 Ultra, главной фишкой которого является дополнительный дисплей на тыльной панели. Все три смартфона оборудованы 12 ГБ оперативной памяти.

Замыкает топ-10 ещё одна модель, оснащённая 12 ГБ ОЗУ. 782 652 «попугаев» бенчмарк присудил Samsung Galaxy S21 Ultra, одному из самых дорогих флагманов 2021 года. Выше него оказался ASUS ZenFone 8 с 8 ГБ оперативной памяти и 783 885 баллами в активе. Заметим, что на картинке ниже смартфон подписан как ASUS ZenFone 8 mini, но на такой модели не существует.

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Все RTX 3090 стоят намного более 300000р Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

Уже завтра, 9 декабря 2021 года, состоится премьера Motorola Edge X30, который первым в мире получит процессор Snapdragon 8 Gen1. Именно он должен возглавить рейтинг производительности за декабрь, но это зависит от сроков выхода на рынок. Все остальные флагманы нового поколения появятся в конце этого месяца и скорее всего не успеют пройти достаточное количество тестов, чтобы попасть в следующий рейтинг AnTuTu.