Это будет почти копия модели Redmi 10.

Китайская компания Xiaomi представила на днях в Китае смартфон бюджетного класса в рамках серии Redmi Note одиннадцатого поколения. Модель называется Redmi Note 11 4G. Она составила компанию ранее выпущенному трио Redmi Note 11 и Redmi Note 11 Pro / Pro+. Скоро телефон дебютирует на глобальном рынке.

реклама

Грядущая новинка будет претендовать на звание самого бесполезного смартфона 2021 года. Он почти не отличается от модели Xiaomi Redmi 10, которая была анонсирована в середине августа нынешнего года и уже продаётся на глобальном рынке.

Xiaomi Redmi Note 11 4G оборудован 12-нанометровым мобильным процессором Helio G88. Эта однокристальная система имеет пиковую частоту 2,0 ГГц, графический ускоритель Mali-G52 MC2 и модемную плату с поддержкой сотовых сетей четвёртого поколения. Ёмкость встроенной батареи составляет 5000 мА*ч, а мощность быстрой зарядки – 18 Вт.

В смартфоне установлена основная камера с тремя оптическим модулями. Разрешение основного составило 50 МП, ультра-широкоугольного – 8 МП, а портретного – 2 МП. Для селфи на лицевой стороне обосновалась фронтальная 8-мегапиксельная камера, которая также может быть использована для разблокировки телефона.

Спереди в Xiaomi Redmi Note 11 4G установлен жидкокристаллический дисплей формата Full HD+ с поддержкой частоты обновления изображения 90 Гц. Панель, выполненная по технологии IPS, имеет размер 6,5 дюйма по диагонали.

Из прочих характеристик стоит отметить разъём для подключения проводных наушников, слот для microSD, порт USB-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, стереофонические динамики и защиту от воды по стандарту IP53. Китайская версия смартфона работает под управлением прошивки MIUI 12.5 на базе операционной системы Android 11. Эта же версия программного обеспечения будет из коробки установлена и в модификации для глобального рынка.

Xiaomi Redmi Note 11 4G поступил в продажу в Китае по цене от 155 долларов. Первыми купить глобальную версию смартфона смогут пользователи в Индии. Хотя там уже продаётся Redmi 10 Prime. Он отличается от героя заметки наличием 2-мегапиксельного сенсора глубины и аккумулятором на 6000 мА*ч вместо 5000 мА*ч, а цена стартует с отметки 175 долларов.

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Все RTX 3090 стоят намного более 300000р Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

Глобальная версия Xiaomi Redmi 10 может похвастаться ещё и поддержкой NFC. Стоит модель от 179 долларов до 219 долларов в зависимости от комплектации. К слову, смартфон уже начал продаваться в России в модификациях с 64 ГБ и 128 ГБ постоянной памяти. Цена упала на 1 000 рублей в сравнении со стартом продаж и составляет 15 999 рублей и 17 990 рублей соответственно. В обоих случаях объём оперативки равен 4 ГБ.