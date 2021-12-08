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mpanasovsky За пост начислено вознаграждение
Флагманы OnePlus получили стабильную прошивку OxygenOS 12 на Android 12
Есть небольшие ошибки, но не критические.
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Китайская компания OnePlus начала распространять глобальную версию программного обеспечения OxygenOS 12 на базе операционной системы Android 12 для флагманских моделей 2021 года выпуска. Пока что обновление выпущено только для двух смартфонов.

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Стабильная глобальная прошивка стала доступна для OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro. Обновление принесло дизайн интерфейса в стиле оболочки ColorOS компании OPPO. Напомним, что в Китае смартфоны OnePlus уже работают на базе ColorOS.

После обновления появляются новые пиктограммы приложений с улучшенными текстурами, улучшается панель Shelf, а тёмный режим получает поддержку трёх регулируемых уровней. Кроме того, разработчики китайской компании обновили галерею, инструмент Canvas AOD, который позволяет создавать заставки для экрана блокировки, а также улучшили алгоритмы системы распознавания лиц Face Unlock.

Стабильная версия прошивки OxygenOS 12 с операционной системой Android 12 обошлась без критических сбоев, но некоторые ошибки всё же есть. Например, пользователи сообщают о том, что после обновления смартфоны перестают работать в сетях пятого поколения, а в настройках в поле «Процессор» указана однокристальная система Snapdragon 855 вместо Snapdragon 888.

Напомним, что OnePlus 9 и версия Pro были представлены в конце марта и поступили на рынок с предустановленной прошивкой OxygenOS 11 на базе операционной системы Android 11. Обе модели могут похвастаться основной камерой разрешением 48 МП + 50 МП + 2 МП созданной совместно с компанией Hasselblad, 16-мегапиксельной фронталкой, аккумуляторной батареей ёмкостью 4500 мА*ч с 65-ваттной проводной зарядкой, стереодинамиками, а также всеми ключевыми интерфейсами, в том числе NFC и Wi-Fi 6e.

Стандартная модель обзавелась экраном Fluid AMOLED с частотой обновления 120 Гц, диагональ которого составила 6,55 дюйма, а разрешение – 108 x 2400 точек. Рамка корпуса изготовлена из пластика. Защита IP68 заявлена только для версии оператора T-Mobile. В Европе и Северной Америке смартфон продаётся с поддержкой быстрой зарядки мощностью 15 Вт беспроводным путём.

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OnePlus 9 Pro имеет алюминиевый корпус, а защита от воды по стандарту IP68 предусмотрена вне зависимости от оператора и региона. Мощность беспроводной зарядки составила 50 Вт. Версия Pro обзавелась более продвинутой панелью LTPO Fluid2 AMOLED диагональю 6,7 дюйма с разрешением 1440 X 3216 точек. Кроме того, в основной камере старшей модели есть оптическая стабилизация изображения и 8-мегапиксельный телеобъектив с зумом кратностью 3,3x.

#oneplus
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