Но пока что на разных стадиях.

Компания Xiaomi подготовила операционную систему Android 12 для пяти десятков смартфонов. Правда, программное обеспечение находится на разных стадиях доступности. Например, стабильная сборка вышла только для семи моделей. Но обо всём по порядку.

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Начнём с внутреннего тестирования. На этой стадии находится несколько десятков умных телефонов разных ценовых категорий. Здесь есть и недавние флагманские новинки Xiaomi 11T с 11T Pro, и старые бюджетники Xiaomi Mi Note 10 Lite.

На этапе внутреннего тестирования также находятся смартфоны семейства Redmi Note последнего поколения. Это Redmi Note 11 4G / 5G, Redmi Note 11 Pro / Pro+ и Redmi Note 11T 5G. Тут же прошлое поколение – Redmi Note 10 / 10S / 10 JE и Redmi Note 10 Pro / Pro Max.

Китайская компания запустила программу внутреннего тестирования для Xiaomi Mi 11 Lite 4G / 5G, Xiaomi 11 Lite 5G NE, Xiaomi Mi 10 Lite / Youth, Xiaomi Mi 10i и Xiaomi Mi 10T Lite. В списке и семейство Redmi K. А именно модели Redmi K30 4G / 5G, Redmi K30 5G Racing и Redmi K30i 5G. Из прочих девайсов отметит Redmi 10 / 10 Prime, Redmi Note 8 (2021), Redmi Note 9 Pro 5G, POCO X2 / X3 Pro и POCO M3 Pro / M4 Pro.

Закрытая бета-версия программного обеспечения MIUI 12.5 принесла операционную систему Android 12 ещё на несколько топовых смартфонов. Апдейт доступен для флагманов Xiaomi Mi 10 / 10T / 10T Pro, Xiaomi Mi 10 pro / Ultra, Redmi K30, Redmi K30 Pro / Pro Zoom и POCO F2 Pro. Также в программе закрытого бета-тестирования принимает участие «женская» модель Xiaomi CIVI.

И в завершение перечислим смартфоны, для которых доступна стабильная прошивка MIUI 12.5 с операционной системой Android 12. Финальная сборка вышла несколько недель назад, и до сих пор она доступна исключительно флагманским моделям 2021 года выпуска с процессорами Snapdragon 888 и Snapdragon 888+.

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В ближайшее время стабильная Android 12 поступит на некоторые доступные модели. Например, Redmi K40 Gaming, POCO F3 GT, Redmi Note 10 Pro 5G и POCO X3 GT. Полноценное развёртывание Android 12 запланировано на 2022 год и уже в составе программного обеспечения MIUI 13.