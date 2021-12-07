В России продаётся такая же модель, но на Snapdragon 870.

Одной из ближайших новинок компании Realme станет флагманский смартфон на базе мобильного процессора Snapdragon 8 Gen1. Он будет представлен в первом квартале 2022 года. Чуть раньше на рынке может появиться модель с предыдущей топовой однокристальной системой Snapdragon 888.

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Устройство с номером RMX3310 прошло сертификацию в TENAA, после чего на сайте китайского регуляторного органа были опубликованы технические характеристики и настоящие фотографии смартфона. Внешне грядущая новинка будет напоминать модель Realme GT Neo 2. На фото мы можем видеть тройную основную камеру с двумя большими модулями и компактным блоком чуть правее от них.

Как мы писали в начале, сердцем таинственного смартфона станет однокристальный процессор Snapdragon 888 с частотой 2,995 ГГц, графикой Adreno 660 и поддержкой 5G. Изделие изготовлено по нормам 4-нанометровой технологии и будет работать в паре с 12 ГБ оперативной памяти. Встроенный флеш-накопитель будет рассчитан на 256 ГБ данных.

Разрешение основной камеры составит 50 МП. Она будет построена на базе 50-мегапиксельного датчика изображения Sony IMX766. Смартфон будет оснащаться 6,62-дюймовым дисплеем на органических светодиодах формата FHD+ с поддержкой частоты обновления картинки 120 Гц и небольшим отверстием под 16-мегапиксельную фронтальную камеру.

Габаритные размеры корпуса составят 162,9 x 75,8 x 8,6 мм при массе 200 граммов. Из прочего отметим ультра-широкоугольную камеру разрешением 8 МП, операционную систему Android 11 с прошивкой Realme UI 2.0, NFC, USB-C, встроенный в экран сканер отпечатков пальцев и поддержку быстрой зарядки по проводу мощностью 65 Вт.

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Пока что стоимость и коммерческое название смартфона не уточняются. Оригинальная модель с такими же параметрами, но на Snapdragon 870 доступны в модификациях 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ. Их рекомендованная цена составила 370 долларов, 415 долларов и 465 долларов соответственно. В России доступна только базовая конфигурация стоимостью 44 990 рублей.