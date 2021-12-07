Смартфон представят через два дня.

Уже через два дня американский бренд Motorola представит смартфон флагманского уровня, который первым в мире обзаведётся однокристальной системой Snapdragon 8 Gen1. Модель называется Motorola Edge X30. В некоторых странах он может появиться как Motorola Edge 30 Ultra.

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Компания сама официально заявила ещё на прошлой неделе, что грядущая новинка первой обзаведётся 4-нанометровой мобильной платформой Snapdragon 8 Gen1. То же самое сделала и Xiaomi, но премьера Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro состоится ближе к Новому году.

Флагманский процессор Qualcomm – не единственная фишка будущего флагмана. Помимо топовой системы-на-кристалле ему будет ещё чем похвастаться. Например, Motorola Edge X30 получил операционную систему Android 12 сразу из коробки. Пока что этим могут похвастаться только модели Google Pixel и Pixel 6 Pro.

Смартфон прошёл тест на производительность в программном обеспечении Geekbench 4. В тесте одного ядра ему удалось набрать 6348 баллов, а в многоядерном режиме результат составил 13 144 балла. Бенчмарк подтвердил не только Snapdragon 8 Gen1 и Android 12, но и наличие на борту 12 ГБ оперативной памяти. В Geekbench 5 результаты скромнее – 1203 балла и 3500 баллов соответственно.

Ещё одной особенностью Motorola Edge X30 станет фронтальная камера. Во-первых, она будет построена на базе 60-мегапиксельного датчика изображения. Пока что рекордное разрешение фронталки – 50 МП. Во-вторых, модуль будет расположен под дисплеем. В настоящее время подэкранной фронтальной камерой могут похвастаться только несколько моделей ZTE, а также Xiaomi MIX 4 и Samsung Galaxy Z Fold 3.

Что до основной камеры, её приписывают два 50-мегапиксельных сенсора и вспомогательный датчик изображения на 2 МП. По всей видимости, смартфон обойдётся без телеобъектива. Примеры фотографий вы можете видеть ниже, но снимков в высоком разрешении, увы, нет.

В Motorola Edge X30 нас ждёт панель на органических светодиодах формата Full HD+ с интегрированным сканером отпечатков пальцев и поддержкой повышенной частоты развёртки. Предполагается, что частота обновления составит 144 Гц. Диагональ – 6,67 дюйма. Ожидается, что компания выпустит более доступную версию флагмана, в которой камера для селфи будет установлена в круглом отверстии. Реальная фотография такой модификации была замечена в Сети, и вы можете увидеть её ниже.

Подсистема питания будет представлена аккумуляторной батареей ёмкостью 5000 мА*ч с 68-ваттной быстрой зарядкой по проводу. Из прочего отметим чип NFC, беспроводные контроллеры Bluetooth и Wi-Fi, предустановленное программное обеспечение MyUX 3.0.

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Презентация Motorola Edge X30 ожидается 9 декабря. Старт продаж запланирован на 15 или 16 декабря. Первыми купить флагманский смартфон нового поколения смогут жители Китая. О стоимости до сих пор никакой информации нет. Но несколько недель назад была информация о том, что первые флагманские смартфоны на базе мобильного процессора Snapdragon 8 Gen1 будет стоит не менее 800 долларов.