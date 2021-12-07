AnTuTu опубликовал рейтинг за ноябрь 2021 года.

Авторы программного обеспечения AnTuTu опубликовали десятку лучших смартфонов по соотношению производительность / цена в среднебюджетном классе. Возглавила сегмент до 310 долларов модель компании Motorola, а в десятку попало сразу шесть устройств Xiaomi. Причём все они представляют серию Redmi Note.

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На первом месте расположился Moto Edge S с 7-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 870. Это первый в мире смартфон с данной однокристальной системой. Его цена стартовала с отметки 310 долларов. Версия Pro на том же мобильном чипсете оказалась лишь на пятой позиции.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro 5G занял второе место, а третья строчка досталась Realme Q3 Pro. Обе модели оснащаются однокристальной системой Dimensity 1100, выполненной по нормам 6-нанометровой технологии. В шаге от топ-3 обосновался Redmi K40 Gaming Edition с мобильной платформой Dimensity 1200. Это ещё одной 6-нанометровое изделие.

Вторую пятёрку открывает Xiaomi Redmi K40, в основу которого положен чип Snapdragon 870. Далее идут модели серии Redmi Note. Выше всех расположился Redmi Note 9 5G с 7-нанометровым чипсетом Dimensity 800U. Вслед за ним идёт версия Pro девятого поколения на 8-нанометровом Snapdragon 750G, а последней моделью Xiaomi в топ-10 стал Redmi Note 11 5G на 6-нанометровой SoC Dimensity 810.

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Наконец, последняя позиция в этом рейтинга досталась смартфону iQOO Z5. Это единственный телефон в топ-10, который работает под управлением мобильного процессора Snapdragon 778G, выполненного по нормам 6-нанометровой технологии.