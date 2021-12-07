Продажи начнутся 11 декабря 2021 года.

3060 Gigabyte Gaming намного дешевле чем везде

3060 Gigabyte Gaming намного дешевле чем везде

Китайская компания Xiaomi расширила линейку телевизоров, которая ранее называлась Mi TV ES 2022. Серия дебютировала летом и представлена моделями диагональю 55 дюймов, 65 дюймов и 75 дюймов. Спустя полгода производитель убрал брендинг Mi и добавил ещё один телевизор.

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Новинка оборудована 50-дюймовым дисплеем формата 4K ULTRA HD с частотой обновления 60 Гц и разрешением 3840 x 2160 пикселей. Панель имеет углы обзора 178 градусов, пиковую яркость 600 нит, поддерживает технологии MEMC, HDR10 и Dolby Vision.

Сердцем 50-дюймовой модели Xiaomi TV ES 2022 стала однокристальная система MediaTek MT9638 на базе ядер Cortex-A55. Графическая подсистема представлена ускорителем Mali-G52 MC1. Мобильный процессор дополнен 2 ГБ оперативной памяти. Для установки приложений предусмотрено постоянное запоминающее устройство вместимостью 32 ГБ.

Телевизор оснащается двумя портами USB Type-A, тремя разъёмами HDMI, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.0 Low Energy и Wi-Fi с поддержкой частоты 5 ГГц. Также отметим порт Ethernet и стереофонические динамики мощностью 25 ВТ с поддержкой технологий DTS-HD и Dolby Audio.

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Новинка работает под управлением программного обеспечения MIUI for TV 3.0 с пользовательским интерфейсом PatchWall. Рекомендованная производителем стоимость 50-дюймовой модели Xiaomi TV ES 2022 составила 375 долларов. Телевизор начнёт продаваться 11 декабря 2021 года.