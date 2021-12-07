Китайская компания Xiaomi расширила линейку телевизоров, которая ранее называлась Mi TV ES 2022. Серия дебютировала летом и представлена моделями диагональю 55 дюймов, 65 дюймов и 75 дюймов. Спустя полгода производитель убрал брендинг Mi и добавил ещё один телевизор.
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Новинка оборудована 50-дюймовым дисплеем формата 4K ULTRA HD с частотой обновления 60 Гц и разрешением 3840 x 2160 пикселей. Панель имеет углы обзора 178 градусов, пиковую яркость 600 нит, поддерживает технологии MEMC, HDR10 и Dolby Vision.
Сердцем 50-дюймовой модели Xiaomi TV ES 2022 стала однокристальная система MediaTek MT9638 на базе ядер Cortex-A55. Графическая подсистема представлена ускорителем Mali-G52 MC1. Мобильный процессор дополнен 2 ГБ оперативной памяти. Для установки приложений предусмотрено постоянное запоминающее устройство вместимостью 32 ГБ.
Телевизор оснащается двумя портами USB Type-A, тремя разъёмами HDMI, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.0 Low Energy и Wi-Fi с поддержкой частоты 5 ГГц. Также отметим порт Ethernet и стереофонические динамики мощностью 25 ВТ с поддержкой технологий DTS-HD и Dolby Audio.
Новинка работает под управлением программного обеспечения MIUI for TV 3.0 с пользовательским интерфейсом PatchWall. Рекомендованная производителем стоимость 50-дюймовой модели Xiaomi TV ES 2022 составила 375 долларов. Телевизор начнёт продаваться 11 декабря 2021 года.