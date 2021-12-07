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В России начались продажи Sony Xperia Pro-I, самого дорогого смартфона в истории бренда
Цена составила 134 990 рублей.
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Этой осенью компания Sony анонсировала свой самый дорогой смартфон в истории. Новинка называется Sony Xperia Pro-I. На прошлой неделе она поступила в продажу в Соединённых Штатах и стала доступна для предварительного заказа в России. Вчера, 7 декабря, флагман начал продаваться на российском рынке.

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Sony Xperia Pro-I оборудован 6,5-дюймовым кинематографическим дисплеем с разрешением 1644 x 3840 пикселей и плотностью 643 точки на дюйм. Панель на органических светодиодах поддерживает частоту обновления изображения 120 Гц. Также производителем заявлено соответствие стандарту HDR BT.2020. Матрица защищена от повреждения стеклом Gorilla Glass последнего поколения.

Новинка заключена в корпус с защитой от воды и пыли по стандартам IP65 и IP68. Габаритные размеры составили 166 x 72 x 8,9 мм при массе 211 граммов. Каркас устройства изготовлен из алюминия, а крышка оформлена стеклом Gorilla Glass предпоследнего поколения.

Аппаратным базисом Sony Xperia Pro-I стал 5-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 888, который дополняется 12 ГБ оперативной памяти и встроенным флеш-модулем вместимостью 512 ГБ. За автономность смартфона отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4500 мА*ч с 30-ваттной быстрой зарядкой по проводу.

Новый флагман стал не только самым дорогим смартфоном в истории компании, но и первым её решением, в камере которого установлен дюймовый сенсор. Правда, используется только 90% матрицы, в связи с чем разрешение снижено с 20 МП до 12 МП. В телеобъективе и ультра-широкоугольной камере тоже установлены сенсоры на 12 МП. Четвёртый компонент системы – датчик ToF 3D на 0,3 МП.

Sony Xperia Pro-I умеет снимать видеоролики в формате Full HD с кадровой частотой 30 FPS, 60 FPS, 120 FPS и 240 FPS. Если повысить разрешение до 4K ULTRA HD, то пропадёт поддержка режима 240 FPS, но появятся опции 24 FPS и 25 FPS. Для селфи на лицевой стороне новинки установлена 8-мегапиксельная фронталка.

В смартфоне есть оптическая стабилизация изображения, оптика ZEISS T*, стереофонические динамики, USB-C, выход для подключения наушников, NFC, GPS, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Работает модель под управлением операционной системы Android 11 сразу из коробки. Сканер отпечатков пальцев установлен сбоку вместе с двумя клавиша для быстрого запуска камеры.

Рекомендованная производителем стоимость Sony Xperia Pro-I в России составила 134 990 рублей. Если говорить исключительно об официальной рознице, дороже стоят только Samsung Galaxy Z Fold 3 (от 159 990), iPhone 12 Pro (149 990 рублей, 1 ТБ) и iPhone 12 Pro Max (139 990 рублей, 512 ГБ / 159 990 рублей, 1 ТБ).

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Первые покупатели Sony Xperia Pro-I получат в подарок чехол XQZ-CLBE. После акции, приуроченной к старту продаж смартфона, его можно будет купить отдельно примерно за 6 000 рублей.

#sony
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