Стабильная версия доступна для двух моделей.

Южнокорейская компания Samsung выпустила прошивку One UI 4.0 на базе операционной системы Android 12 для шести смартфонов 2021 и 2019 годов выпуска. Две недавние новинки получили стабильную версию оболочки. Для остальных пока доступна тестовая сборка.

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Начнём с финальной версии программного обеспечения. Прошивка One UI 4.0 под номером F711BXXU2BUKM вышла для раскладушки со сгибаемым дисплеем Samsung Galaxy Z Flip 3. Обновление уже доступно в Европе, но не во всех странах.

В один день с Samsung Galaxy Z Flip 3, в августе, компания представила более топовый сгибаемый смартфон – Galaxy Z Fold 3. Он тоже получил стабильную версию прошивки One UI 4.0. Но апдейт ещё не добрался до европейского региона.

Напомним, что оба смартфона оборудованы процессором Snapdragon 888, главным экраном Foldable Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления 120 Гц, фронталкой на 10 МП, стереодинамиками, а также главным и ультра-широкоугольным модулями разрешением по 12 МП. Samsung Galaxy Z Fold 3 ещё может похвастаться полноценным дополнительным дисплеем, 12-мегапиксельным телеобъективом, поддержкой стилуса и 4-мегапиксельной подэкранной фронтальной камерой.

Тестовая версия One UI 4.0 доступна почти для всех моделей семейства Galaxy S10, дебютировавшего в начале 2019 года. Обделили только вариант Lite. Апдейт вышел на Samsung Galaxy S10 / S10 5G, Galaxy S10e и Galaxy S10+. Вероятно, это последнее крупное обновление для флагманов, которым скоро исполнится три года.

Все смартфоны в зависимости от региона продаж оснащаются процессорами Exynos 9820 или Snapdragon 855. В Samsung Galaxy S10, Galaxy S10+ и Galaxy S10 5G установлены панели Super AMOLED формата WQHD+ диагональю 6,1 дюйма, 6,4 дюйма и 6,7 дюйма соответственно. Основная камера имеет 12 МП + 12 МП + 12 МП, а главный модуль фронталки может похвастаться сенсором на 10 МП. При этом у версии Plus на лицевой панели есть 8-МП датчик глубины, а вариант с поддержкой 5G имеет сенсоры ToF 3D спереди и сзади.

Samsung Galaxy S10e – самая скромная модель. Она получила Full HD+ дисплей диагональю 5,8 дюйма, осталась без телеобъектива и встроенной в экран ультразвукового сканера отпечатков пальцев. Сенсор перебрался на правый торец корпус. Ёмкость аккумулятора составила 3100 мА*ч.

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Как всегда, производитель рассылает апдейт в несколько этапов. Помимо всех новшеств программного обеспечения One UI 4.0 и операционной системы Android 12 обновление принесло патч безопасности, датированный 1 декабря 2021 года. Заметим, что в конце осени стабильная сборка стала доступна для Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. Таким образом, финальная One UI 4.0 с Android 12 вышла в общей сложности на пять смартфонов компании Samsung, и все были анонсированы в 2021 году.