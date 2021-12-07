Продажи стартуют в начале 2022 года.

Японский технологический гигант Sharp представил ещё один смартфон серии Aquos, который отличается бюджетными техническими характеристики, защищённым корпусом и компактными габаритными размерами. Новинка называется Sharp Aquos Wish.

реклама

Модель защищена по стандартам IPX5, IPX7, IP67, MIL-STD-810G и MIL-STD-810H. Масса составляет 162 грамма при габаритных размерах 147 x 71 x 8,9 мм. Корпус новинки более чем на треть состоит из переработанного пластика. Смартфон оборудован 5,7-дюймовым дисплеем формата HD+, в основу которого положена жидкокристаллическая панель.

Несмотря на широкие экранные рамки японские разработчики оставили фронтальную камеру в каплевидном вырезе, хотя без него можно было с лёгкостью обойтись. Разрешение селфи-модуля составило 8 МП. В основной камере на тыльной панели тоже установлен один датчик изображения. Он имеет 13-мегапиксельное разрешение.

Сердцем Sharp Aquos Wish стала однокристальная система Snapdragon 480. Это одна из самых дешёвых мобильных платформ с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Чипсет изготовлен по нормам 8-нанометрового технологического процесса и дополняется 64 ГБ или 6 ГБ оперативной памяти. Вместимость постоянного запоминающего устройства составляет 64 ГБ или 128 ГБ соответственно.

Подсистема питания в новинке представлена аккумуляторной батареей ёмкостью 3370 мА*ч. Производителем заявлена поддержка быстрой зарядки по технологии USB Power Delivery 3.0. Из прочего отметим сканер отпечатков пальцев, симметричный порт USB-C, разъём для подключения проводных наушников, поддержку eSIM, а также NFC, Bluetooth, Wi-Fi, GPS и слот под карту microSD.

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Все RTX 3090 стоят намного более 300000р Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

Sharp Aquos Wish поступит в продажу в начале 2022 года с предустановленной операционной системой Android 11. Японская компания обещает выпустить для смартфона два обновления ОС, то есть до Android 13 включительно. Продаваться новинка будет в трёх цветовых решениях: Ivory, Charcoal и Olive Green. Стоимость пока что не уточняется.