Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
mpanasovsky За пост начислено вознаграждение
Sharp выпустила компактный защищённый смартфон с бюджетным железом
Продажи стартуют в начале 2022 года.
анонсы и реклама
3060 Gigabyte Gaming намного дешевле чем везде
ASUS 3060 дешевеет после обвала крипты
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
ASUS 3060 Ti - смотри цену

Японский технологический гигант Sharp представил ещё один смартфон серии Aquos, который отличается бюджетными техническими характеристики, защищённым корпусом и компактными габаритными размерами. Новинка называется Sharp Aquos Wish.

реклама

Модель защищена по стандартам IPX5, IPX7, IP67, MIL-STD-810G и MIL-STD-810H. Масса составляет 162 грамма при габаритных размерах 147 x 71 x 8,9 мм. Корпус новинки более чем на треть состоит из переработанного пластика. Смартфон оборудован 5,7-дюймовым дисплеем формата HD+, в основу которого положена жидкокристаллическая панель.

Несмотря на широкие экранные рамки японские разработчики оставили фронтальную камеру в каплевидном вырезе, хотя без него можно было с лёгкостью обойтись. Разрешение селфи-модуля составило 8 МП. В основной камере на тыльной панели тоже установлен один датчик изображения. Он имеет 13-мегапиксельное разрешение.

Сердцем Sharp Aquos Wish стала однокристальная система Snapdragon 480. Это одна из самых дешёвых мобильных платформ с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Чипсет изготовлен по нормам 8-нанометрового технологического процесса и дополняется 64 ГБ или 6 ГБ оперативной памяти. Вместимость постоянного запоминающего устройства составляет 64 ГБ или 128 ГБ соответственно.

Подсистема питания в новинке представлена аккумуляторной батареей ёмкостью 3370 мА*ч. Производителем заявлена поддержка быстрой зарядки по технологии USB Power Delivery 3.0. Из прочего отметим сканер отпечатков пальцев, симметричный порт USB-C, разъём для подключения проводных наушников, поддержку eSIM, а также NFC, Bluetooth, Wi-Fi, GPS и слот под карту microSD.

анонсы и реклама
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
Все RTX 3090 стоят намного более 300000р
Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен
RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

Sharp Aquos Wish поступит в продажу в начале 2022 года с предустановленной операционной системой Android 11. Японская компания обещает выпустить для смартфона два обновления ОС, то есть до Android 13 включительно. Продаваться новинка будет в трёх цветовых решениях: Ivory, Charcoal и Olive Green. Стоимость пока что не уточняется.

#sharp
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Xiaomi, OnePlus, Honor и ещё 10 компаний официально анонсировали смартфоны на Snapdragon 8 Gen1
Компания Sharp NEC Display Solutions представила dvLED дисплеи серии E
Японский производитель Japan Display продаст очередной завод LCD-дисплеев, чтобы покрыть убытки
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Размер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl будет превышать 180 Гб
65
«Бомба сложности» в сети Ethereum откладывается на 6 месяцев, а PoS может быть перенесён на 2023
58
Геймдиректор Apex Legends объявил об уходе из Respawn Entertainment
4
25 смартфонов Huawei и Honor получили обновлённую операционную систему HarmonyOS 2.0
4
«Выживач» Icarus от создателя DayZ неожиданно возглавил чарт продаж в Steam на этой неделе
5
Dogecoin продолжил падение и может в ближайшие месяцы повторить судьбу Chia Coin
8
Видеокарта на процессоре Ryzen 6000 Rembrandt окажется быстрее GeForce GTX 1050 Ti – 3dcenter
29
11 смартфонов Xiaomi получат прошивку MIUI 13 на первом этапе обновления
+
В Госдуме прокомментировали запрет Tor-браузера: это абсолютное зло и с ним надо бороться
69
Процессор Intel Raptor Lake уступает Core i9-12900K и Ryzen 9 5950X в раннем тесте
9
Фанатский ремейк Half-Life Blue Shift на основе Black Mesa получил обновление с третьей главой
9
Изображения Google Pixel Watch из пресс-материалов Google появились в сети
2
Акции Intel выросли в цене на фоне новостей о намерениях вывести акции Mobileye на биржу
4
Нужно ли снижать потребление современных видеокарт – 51% читателей 3dcenter используют контроль TDP
23
Xiaomi представит POCO M4 Pro 5G в России 16 декабря
1
Xiaomi 12 Lite получит Snapdragon 778G+, 120-Гц дисплей и версию с телеобъективом
2
Доходы майнеров сильно упали – вернуть вложения в GeForce RTX 3080 можно через 15 месяцев
39
Европейская цена на GeForce RTX 2060 12 Гб оказалась в 2 раза ниже российской RTX 2060 Super
14
Intel и Denuvo решили проблему совместимости игр с платформой Alder Lake
8
Xiaomi 11 Lite LE получит Snapdragon 778G, 90-Гц дисплей AMOLED, NFC и Android 11
+

Популярные статьи

Как я создал новый аккаунт World of Tanks и внезапно начал тащить
134
Обзор насадки для УШМ "цепная пила" - когда разгон противопоказан
56
Escape from Tarkov. Откровения бывшего игрока
38
Первые шаги после чистой установки Windows 10 и Windows 11 в 2021 году
17
Как избежать заражения вирусами, троянами и шифровальщиками в 2021 году — 8 простых правил
46
Экономные E-Cores против производительных P-Cores: игровое тестирование 12900K
52
Так ли нужен вам флагманский смартфон - разбираю аргументы за и против
109
Как изменить браузер по умолчанию в Windows 11 для виджетов и поиска
3
Битва процессоров: Ryzen 5 3600Х VS Core i5-10600КF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
8
Обзор платы MSI MAG Z590 TORPEDO. Часть 1
11

Сейчас обсуждают

Юрий Меркулов
12:49
Ваше сообщение ключевое. Лайк. Все упирается в цены и окупаемость. Да, асики сделали под эфир, но они конских денег стоят. ПОКА (не знаю как будет через год) все равно выгодней майнить на видеокартах....
«Бомба сложности» в сети Ethereum откладывается на 6 месяцев, а PoS может быть перенесён на 2023
Александр Владимирович
12:48
Летом с видеокартами на эфире думаю останутся только те у кого бесплатная розетка.
«Бомба сложности» в сети Ethereum откладывается на 6 месяцев, а PoS может быть перенесён на 2023
x.7
12:47
Я задал простой вопрос, когда видюхи отвалятся?
«Бомба сложности» в сети Ethereum откладывается на 6 месяцев, а PoS может быть перенесён на 2023
DANYNAFIG
12:47
Разрабы ссали на майнеров с высокой колокольни , их за уши не кто не тащил майнить .
«Бомба сложности» в сети Ethereum откладывается на 6 месяцев, а PoS может быть перенесён на 2023
Юрий Меркулов
12:46
Они уже 5 лет как откладывают. Поэтому цены на карты уже не реагируют на ПоСы и прочее.
«Бомба сложности» в сети Ethereum откладывается на 6 месяцев, а PoS может быть перенесён на 2023
Evgeniy Som
12:45
а кто сказал что региональные дилеры продают с бешеными наценками? По мне они продают как раз по рекомендованным, благодаря чему днс у нас да и за рубежом магазины могли продавать видюхи по рекомендов...
NVIDIA ещё раз напомнила, что не в силах повлиять на розничную стоимость видеокарт
Юрий Меркулов
12:45
та новость - фейк. Ее же Зелот написал. Ни одного пруфа. Пока план прежний - 2 квартал 2022. Но, судя по предыдущим "обещаниям", далеко не факт, что даже в 2022 все это произойдет.
Майнерам не удаётся в полной мере восстановить быстродействие видеокарт LHR, как считает NVIDIA
AmigosSan
12:44
Из 12 серверов 2 оставалось месяц назад.
Как я создал новый аккаунт World of Tanks и внезапно начал тащить
Юрий Меркулов
12:43
LHR на 74% разблокирован на данный момент. То есть, не 10%, а 26%. А так да - покупают же.
Майнерам не удаётся в полной мере восстановить быстродействие видеокарт LHR, как считает NVIDIA
Phan-Chop
12:43
Дело в том что у этих майнеров не только железо, а у тех ребят у которых карточек тысячи могут и по понятиям разьяснить разрабам включая виталика какую бомбу сложности по жизни ему могут подарить.. во...
«Бомба сложности» в сети Ethereum откладывается на 6 месяцев, а PoS может быть перенесён на 2023
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем