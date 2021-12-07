Платёжная система WebMoney объявила о приостановке пополнения кошельков WMR и WMP, а также переводов средств с них. Связано это с соответствующим предписанием, которое было получено расчётным банком WebMoney «ККБ» от Центробанка Российской Федерации.
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В связи с ограничением пользователи не смогут проводить операции пополнения, обмена и перевода средств, используя кошельки WMR и WMP. Новые правила вступают в силу с 7 декабря 2021 года и будут действовать как минимум течение шести месяцев.
Владельцы кошельков смогут через систему быстрых платежей вывести оставшиеся средства на личные банковские счета. Кроме того, титульные знаки можно будет потратить на уплату штрафом и налогов.
Вместе с тем система Exchanger Money объявила о прекращении подачи новых встречных заявок по WMP. В то же время все опубликованные заявки снимут с торгов до 23:00 МСК. Все активные заявки будут обрабатываться в обычном режиме.