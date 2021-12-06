Выпущены версии v2.0.0.211/212/217.

Китайский технологический гигант Huawei выпустил свежую сборку программного обеспечения HarmonyOS 2.0 более чем для двух дюжин моделей. В список попали модели как самой компании Huawei, так и некогда дочернего бренда Honor, которые были анонсированы до 2020 года включительно.

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Операционная система HarmonyOS 2.0 вышла на смартфоны разных ценовых категорий. Она является заменой проприетарной оболочки EMUI / Magic UI с ОС Android. Обновление устраняет несколько критических уязвимостей и более двух десятков уязвимостей высокого уровня, а также добавляет заплатку безопасности операционную системы, датированную 1 ноября 2021 года. На очереди декабрьский патч безопасности ОС.

Сборка под номером v2.0.0.211 стала доступна для пяти смартфонов серии nova восьмого и шестого поколений. Обновлением обзавелись модели Huawei nova 8, Huawei nova 8 Pro с поддержкой сотовой связи 5G и без неё, а также Huawei nova 6 с 4G и 5G.

Huawei nova 6 SE – единственный смартфон серии, которому стала доступна операционная система HarmonyOS 2.0 под номером v2.0.0.212. Эта версия программного обеспечения также была выпущена китайской компанией на модель Huawei Maimang 9 5G.

Сборку v2.0.0.212 могут установить владельцы флагманских смартфонов последних двух поколений линейки Mate, включая сгибаемые решения. Обновление вышло на Huawei Mate Xs / X2, Huawei Mate 30 / 30 Pro их варианты с поддержкой сотовых сетей пятого поколения, на Huawei Mate 30E Pro 5G, Mate 30 RS Porsche Design и на Huawei Mate 40 5G. Также в этом списке прошлогодний недорогой флагман Huawei P40.

Ещё несколько моделей обзавелись апдейтом с номером v2.0.0.217. В их число вошли смартфоны nova и Enjoy. Так, HarmonyOS 2.0 с исправлениями и патчем безопасности «прилетела» на Huawei nova 7 SE Vitality / Lohas Edition, Huawei nova 8 SE, Huawei Enjoy 20 Pro 5G и Enjoy Z 5G.

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Большинство смартфонов Honor пока что остаются без апдейта. Ноябрьская заплатка безопасности вышла для трёх устройств в составе операционной системы HarmonyOS 2.0 с номером v2.0.0.212. Обновились Honor 30S и Honor X10 / X10 Max.