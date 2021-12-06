В России подобная модель стоит от 29 990 рублей.

Компания Xiaomi в обозримом будущем может анонсировать новый смартфон. Он выйдет под названием Xiaomi 11 Lite LE. Информация о грядущей новинке была обнаружена в коде программного обеспечения MIUI, после чего устройство прошло сертификацию у регуляторов TENAA и MIIT.

реклама

Смартфон будет оснащаться обычным 6-нанометровым мобильным процессором Qualcomm Snapdragon 778G, а не версией Plus, которую приписывают модели следующего поколения Xiaomi 12 Lite. Разница между процессорами заключается в том, что Snapdragon 778G+ имеет на 0,1 ГГц выше пиковую частоту CPU (2,5 ГГц против 2,4 ГГц). Это выливается в 5-процентную разницу в производительности в пользу более быстрого платформы.

В Xiaomi 11 Lite LE мы увидим панель AMOLED с поддержкой частоты обновления изображения. Её диагональ составит 6,55 дюйма, пиковая яркость – 800 нит, а частота обновления – 120 Гц. Защиту экрана от повреждений обеспечит стекло Gorilla Glass последнего поколения.

Смартфон будет оборудован тройной основной камерой разрешением 64 МП + 8 МП + 5 МП в паре с 20-мегапиксельной фронталкой. Мы не увидим ни оптической стабилизации изображения, телеобъектива и поддержку записи видео в формате 4K UHD с частотой кадров 60 FPS. Ёмкость комплектного аккумулятора составит 4250 мА*ч с быстрой зарядкой по проводу мощностью 33 Вт.

Xiaomi 11 Lite LE получит поддержку Near Field Communication, боковой сканер отпечатков пальцев, стереофонические динамики и Bluetooth 5.2. Также отметим защиту от воды класса IP53 и программное обеспечение Android 11 на базе операционной системы Android 11.

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Все RTX 3090 стоят намного более 300000р Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

Заметим, что в ассортименте китайской компании уже есть смартфон с такими техническими характеристиками. Он называется Xiaomi 11 Lite 5G NE. В России он доступен в модификациях с 6-8 ГБ оперативной памяти и встроенным флеш-накопителем вместимостью 128-256 ГБ по цене от 29 990 рублей до 39 990 рублей. Правда, в продаже осталась только базовая версия.