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Китайская компания Xiaomi в августе нынешнего года обновила линейку планшетных компьютеров Mi Pad. Серия лишилась брендинга Mi и пополнилась двумя моделями. В Китае производитель продаёт Xiaomi Pad 5 и Pad 5 Pro. Версия Pro доступна в модификации с поддержкой сотовых сетей. В Россию добрался только стандартный вариант, к которому теперь можно официально приобрести умный стилус.

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Аксессуар называется Xiaomi Smart Pen. Он поддерживает распознавание 4096 степеней силы нажатия и оснащается аккумулятором, полного заряда которого хватает на 8 часов работы. Батарея заряжается с нуля до 100% менее чем за 18 минут за счёт магнитной подзарядки о самого планшетного компьютера. 1 минуты подключения хватает для 20 минут автономной работы.

Стилус оборудован сменным мягким наконечником и весит около 12 граммов. С помощью двух специальных кнопок можно быстро открыть приложение заметок и сделать снимок экрана. Частота дискретизации составляет 240 Гц.

Что касается планшета Xiaomi Pad 5, он несёт на борту экран диагональю 1600 x 2560 точек с плотностью пикселей 275 ppi, частотой обновления 120 Гц и диагональю 11 дюймов. Работает модель под управлением однокристальной 7-нанометровой системы Snapdragon 860.

Российская версия планшетного компьютера оборудована 6 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4x и встроенным флеш-накопителем объёмом 128 ГБ. Ёмкость комплектной батареи составила 8720 мА*ч. Программной платформой выступает операционная система MIUI for Pad, которая отличается от обычной MIUI 12.5 оптимизацией приложений под большой дисплей.

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Xiaomi Pad 5 в России в официальной рознице можно купить по рекомендованной производителем цене 36 990 рублей. Стоимость умного стилуса Xiaomi Smart Pen составила 8 990 рублей.