Black Shark 4S Pro возглавил рейтинг AnTuTu

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Авторы бенчмарка AnTuTu опубликовали новый рейтинг производительности умных телефонов с Android в качестве операционной системы. Игровая модель Xiaomi до сих пор лидирует в списке, не позволяя конкурентам подобраться к себе.

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Речь идёт о Xiaomi Black Shark 4S Pro с однокристальной системой Snapdragon 888+. По итогам ноября 2021 года смартфон в модификации с 16 ГБ оперативной памяти смог набрать 875 382 балла. Пока что это рекорд бенчмарка, но уже скоро на рынке появятся флагманы нового поколения с чипом Snapdragon 8 Gen1, которые будут набирать более 1 млн пунктов.

А пока их нет, и лидируют девайсы с SoC Snapdragon 888+. На втором месте тоже расположилась модель, оснащённая этой мобильной платформой. И вновь игрофон – Nubia Red Magic 6S Pro c 12 ГБ оперативной памяти. Разница составила порядка 23 000 баллов.

Замкнул топ-3 iQOO 8 Pro. Это смартфон китайской компании vivo, который тоже позиционируется как игровая модель, но внешне напоминает обычный девайс. В тестах лучше всего себя показала версия с 12 ГБ оперативной памяти и однокристальной системой Snapdragon 888+. С 846 663 баллами в активе она расположилась на третьей строчке.

Всего в десятку попало пять смартфонов с процессором Snapdragon 888+. Ещё две модели обосновались на пятом и шестом местах. Это vivo X70 Pro+ с 12 ГБ оперативной памяти и ASUS ROG Phone 5s с 16 ГБ ОЗУ соответственно. Первый флагман набрал 835 275 баллов, а второй – 831 627 баллов. К слову, смартфон ASUS поступил в продажу в России.

На четвёртом месте, несмотря на использование однокристального процессора Snapdragon 888 со сниженной частотой, обосновался Xiaomi Black Shark 4 Pro с 12 ГБ оперативки и 837 792 «попугаями» в среднем в ноябрьских тестах.

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Следующая модель на Snapdragon 888 оказалась лишь седьмой – iQOO 8. Результат составил 829 916 баллов. Игровой смартфон Lenovo Legion 2 Pro с тем же чипом расположился строчкой ниже, набрав на 10 000 очков меньше. Замыкают топ-10 OPPO Find X3 Pro и Realme GT. Они тоже оборудованы Snapdragon 888. Объём оперативной памяти составил по 12 ГБ. Флагман OPPO определил модель Realme примерно на 200 баллов.