Его цена упала на 70-100 евро.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Отгремела главная распродажа года, «Чёрная пятница», производители и магазины считают выручку, пользователи радуются приобретённым по скидке новинкам, а Xiaomi решила похвастаться. Компания из Китая назвала самый продаваемый «Чёрную пятницу» в Европе смартфон.

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Им стала модель Xiaomi POCO X3 Pro. Это довольно интересное устройство. Он пользуется огромной популярностью, но никакой шумихи вокруг него нет. Телефон спокойно продавался с весны нынешнего года, не бил рекорды, не имел проблем с программным обеспечением, да и обновления получил не очень часто.

И вот модель внезапно стала самым продаваемым в Европе смартфоном. Связано это не в последнюю очередь с падением стоимости на 70-100 евро в зависимости от объёмов оперативной и встроенной памяти. Активнее всего покупали телефон в Великобритании, Италии, Германии, Франции, Нидерландах и Испании. Правда, никаких точных цифр производитель из Поднебесной не даёт.

Xiaomi POCO X3 Pro оборудован 7-нанометровым мобильным процессором Qualcomm Snapdragon 860 без поддержки сотовых сетей пятого поколения. Весенняя новинка получила 6,67-дюймовую жидкокристаллическую панель с частотой обновления 120 Гц и разрешением Full HD+, аккумулятор ёмкостью 5160 мА*ч с 33-ваттной быстрой зарядкой по проводу.

В смартфоне установлена основная камера разрешением 48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП. Для селфи на лицевой стороне обосновался 20-мегапиксельный фронтальный модуль. Также отметим стереодинамики, NFC, боковой сканер отпечатков пальцев, разъём для подключения проводных наушник во и защиту класса IP53.

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Смартфон поступил в продажу в конце марта в модификациях 8/256 ГБ и 6/128 ГБ по цене 299 евро и 249 евро соответственно. В «Чёрную пятницу» версия с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ пользовательской памяти стоила 179 евро. Конфигурация с 8 ГБ ОЗУ и накопителем вместимостью 256 ГБ подешевела до 200-220 евро в зависимости от страны. Работает Xiaomi POCO X3 Pro на базе операционной системы Android 11 с прошивкой MIUI 12.5.