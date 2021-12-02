Презентация состоится до конца года.

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Китайская компания Xiaomi готовится к презентации бюджетного смартфона POCO M4 Pro 5G на российском рынке. Мероприятие, посвящённое официальному анонсу модели, состоится до конца текущего месяца.

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Напомним, что Xiaomi POCO M4 Pro 5G в прошлом месяце дебютировал в Европе. Смартфон начал продаваться 11 ноября по цене от 230 евро за базовую модификацию памяти. Новинка имеет дисплей с повышенной частотой обновления, ёмкий аккумулятор, новый процессор и основную камеру без лишних датчиков изображения.

Смартфон получил 6,6-дюймовую жидкокристаллическую панель диагональю 6,6 дюйма с поддержкой частоты обновления изображения 90 Гц и скромной пиковой яркостью 450 нит. Разрешение – Full HD+. Матрицу защищает стекло Gorilla Glass третьего поколения. Корпус модели изготовлен из пластика и имеет защиту от брызг класса IP53.

Сердцем Xiaomi POCO M4 Pro 5G стала новая 6-нанометровая однокристальная система Dimensity 810 с частотой до 2,4 ГГц. Мобильный процессор имеет графику Mali-G57 MC2 и дополняется 4-6 ГБ оперативной памяти. Ёмкость встроенной аккумуляторной батареи составляет 5000 мА*ч, а мощность быстрой зарядки – 33 Вт.

В основной камере установлено только два модуля. Разрешение широкоугольного составляет 50 МП, а ультра-широкоугольного – 8 МП. Второй оснащается оптикой с углом захвата 119 градусов. Для селфи на лицевой стороне располагается фронтальная 16-мегапиксельная камера с поддержкой технологии Face Unlock.

POCO M4 Pro 5G получил стереофонические динамики и разъём для подключения проводных наушников. Российская версия смартфона будет оснащаться чипом NFC. Сенсор, который используется для распознавания отпечатка пальца, находится на правом торце корпуса. В арсенале есть USB Type-C, контроллеры Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1, инфракрасный излучатель, а программной платформой выступает операционная система Android 11, дополненная оболочкой MIUI 12.5.

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Xiaomi оценила POCO M4 Pro 5G с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти в 230 евро. За версию с 6 ГБ ОЗУ и накопителем объёмом 128 ГБ просят 250 евро. Ожидается, что в России в зависимости от комплектации смартфон будет стоить примерно 20 000-25 000 рублей. Дата презентации будет объявлена немного позже.