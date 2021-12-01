Цена стартует с отметки 649 евро.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Примерно полмесяца назад иностранные сетевые информаторы напугали пользователей, ожидающих анонса смартфона Samsung Galaxy S21 FE. Ссылаясь на магазин LambdaTek, они сообщили, что в Европе купить модель можно будет минимум за 920 евро, в то время как Samsung Galaxy S21 без приставки FE с более интересной начинкой на старте продаж стоил в топовой модификации на 20 евро дешевле. Но, как оказалось, цены на грядущую новинку в Европе всё же должны порадовать.

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На сей раз о стоимости сообщает Эван Бласс, один из самых авторитетных инсайдеров. Особенно, если речь идёт о рынке Европейского Союза. В нашем случае – о немецком рынке. Итак, пользователям Samsung Galaxy S21 FE предложит 256 ГБ или 128 ГБ постоянной памяти на выбор. Разница в цене составит лишь 50 евро. Так, базовая версия обойдётся в 649 евро, а вариант с накопителем удвоенной вместимости можно будет купить за 699 евро. Именно столько же на старте продаж осенью прошлого года в Европе просили за Samsung Galaxy S20 FE.

Будущая новинка появится в продаже с предустановленной прошивкой One UI 4.0. Пока что этим не может похвастаться ни одна модель компании из Южной Кореи. Все смартфоны, которые работают на базе программного обеспечения One UI 4.0, а таких насчитывается уже примерно дюжина (включая бета-версию), получили оболочку с обновлением. Построена она на операционной системе Android 12. Продаваться смартфон будет в золотистом, чёрной, белом и фиолетовом цветовых вариантах.

Samsung Galaxy S21 FE получил процессор Exynos 2100, который используется в Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra. Версии для США, Канады, Мексики, Китая и Южной Кореи будут оснащаться однокристальной системой Snapdragon 888. Возможно, в Европе тоже будет продаваться вариант на чипе Qualcomm. Именно так компания спустя несколько месяцев после анонса поступила с Galaxy S20 FE.

Герой заметки обзаведётся 120-герцевой активной матрицей на органических светодиодах, интегрированным в дисплей биометрическим датчиком, аккумулятором ёмкостью 4500 мА*ч и тройной основной камерой разрешением 12 МП + 12 МП + 64 МП с оптическим зумом 1,1x. Также отметим фронталку на 32 МП, пластиковую заднюю крышку и защиту от воды класса IP68.

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Презентация Samsung Galaxy S21 FE состоится 4 января в нулевой день выставки Consumer Electronics Show 2022. По предварительной информации, смартфон не будет доступен для предварительного заказа, а старт продаж запланирован на 11 января. Модель появится и в России. Судя по тому, что в Европе её цена не изменится в сравнении с предшественницей, можно предположить, что на российском рынке стоимость составит в пределах 50 000-60 000 рублей.