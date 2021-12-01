Цена составляет 79 990 рублей.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Японская компания Sony ещё весной 2021 года представила смартфон Xperia 1 III для российского и рынка и открыла приём предварительных заказов. И вот в первый день зимы весенняя новинка таки добралась до своего старта продаж.

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Смартфон представляет флагманский сегмент и оснащается 5-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 888. В мире модель продаётся с 256 ГБ и 128 ГБ встроенной памяти при 8 ГБ ОЗУ вне зависимости от модификации. Российская версия оборудована накопителем вместимостью 256 ГБ.

В Sony Xperia 5 III установлена панель формата Full HD+ с частотой обновления 120 Гц, поддержкой HDR BT.2020 и диагональю 6,1 дюйма. Соотношение сторон составляет 21 к 9, а защиту от повреждений обеспечивает стекло Gorilla Glass предпоследнего поколения.

Новинка получила тройную основную камеру с разрешением 12 МП + 12 МП + 12 МП, оптическим зумом и максимальным приближением 4,4x без потери качества. Угол обзора ультра-широкоугольного модуля составляет 124 градуса. Также стоит отметить оптику ZEISS и возможность снимать видеоролики в формате 4K ULTRA HD с кадровой частотой 24 FPS, 25 FPS, 30 FPS, 60 FPS и 120 FPS. Фронтальный модуль построен на базе 8-мегапиксельного датчика изображения.

Sony Xperia 5 III несёт на борту аккумуляторную батарею ёмкостью 4500 мА*ч с быстрой зарядкой мощностью 30 Вт. Флагман оборудован стереофоническими динамиками, боковым сканером отпечатков пальцев, адаптерами Bluetooth 5.2 и Wi-Fi с поддержкой частоты 5,8 ГГц и даже может похвастаться разъёмом для наушников. Корпус смартфона защищён от воды и пыли по стандартам IP65 и IP68.

Во время презентации весной компания Sony заявила, что купить модель в России можно будет по цене 84 990 рублей. Но за месяцы ожидания флагман немного подешевел. Рекомендованная производителем стоимость Sony Xperia 1 III составила 79 990 рублей. В продаже он появится в зелёном и чёрном цветовых решениях.

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Компания продлила приём предварительных заказов до 23 декабря 2021 года. Всем, кто предзакажет новинку, Sony подарит фирменные полностью беспроводные наушники WF-C500. Отдельно их можно приобрести за 8 000 рублей. Работать их коробки Xperia 5 III будет на базе операционной системы Android 11, а в следующем году смартфон получит свой первый крупный апдейт с ОС Android 12.