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Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Китайская компания Xiaomi объявила о старте продаж в России новых бюджетных полностью беспроводных наушников. Новинка называется Xiaomi Redmi Buds 3. Она вышла в Китае в начале осени, а сейчас доступна в России с небольшой скидкой для первых покупателей.

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Модель выполнена в стиле Apple AirPods. Это первые наушники бренда Redmi в таком форм-факторе. Каждый независимый модуль оснащается 12-миллиметровыми излучателями. Наушники поддерживают кодеки Qualcomm aptX и имеют систему шумоподавления во время звонков по телефону.

Новинка построена вокруг процессора Qualcomm QCC3040 и поддерживает синхронизацию со смартфонами по протоколу Bluetooth 5.2. Корпус Xiaomi Redmi Buds 3 имеет защиту от воды и пыли в соответствии с нормами стандарта IP54.

Китайская компания не уточняет ёмкость встроенного аккумулятора. При этом наушники могут проработать 5 часов без подзарядки. Футляр продлевает автономность в четыре раза, то есть до 20 часов. Из прочего отметим сенсорное управление и быструю синхронизацию со смартфонами на базе программного обеспечения MIUI.

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Xiaomi Redmi Buds 3 вряд ли станут столь популярными, как в Китае, где компания заработала на предзаказах более 1 500 000 долларов. Однако, шансы на популярность в России тоже есть. Рекомендованная производителем стоимость наушников составила 3 490 рублей, но первые покупатели смогут купить их за 2 990 рублей. Напомним, в Китае оценили модель в 25 долларов или 1 900 рублей.