Компания Innosilicon представила карты на чипе Fantay One.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Китайская компания Innosilicon показала сразу четыре новых графических ускорителя собственной разработки. Новинки построены на базе фирменного видеочипа Fantasy One с чиплетной конфигурацией. GPU выполнен на архитектуре BXT компании Imagination Technologies из Великобритании.

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Карты называются Innosilicon Fantasy One Type A и Type B. Они ориентированы на потребительский сегмент рынка и рабочие станции. Технические параметры GPU китайская компания решила не раскрывать. При этом отмечается, что новые видеокарты Type A способны обеспечить производительность 5 TFLOPS в операциях с одинарной точностью, а скорость заполнения составляет 160 Гпикс/сек. Примерно такие же результаты способен выдавать графический ускоритель GeForce GTX 1660 компании NVIDIA.

В новинках используются разъёмы HDMI, Display Port и VGA. Видеокарты китайской компании оборудованы внутренней оперативной памятью, которая соединяется с GPU посредством 128-битной шины. Тип видеопамяти – GDDR6/GDDR6X. Именно так его называется сам производитель Innosilicon. Максимальный объём VRAM составляет 16 ГБ.

Видеокарты Innosilicon Fantasy One Type B отличаются более высокой производительностью. Они получили три вентилятора и сразу два графических чипа Fantasy One. Процессоры объединяются шиной Innolink. По словам производителя, максимальная производительность ускорителя составляет 10 TFLOPS, а скорость заполнения – 320 Гпикс/сек. Результаты сравнимы с GeForce RTX 2080 компании NVIDIA.

Мощности новой видеокарты с двумя видеочипами хватает для передачи 32 потоков видео в формате FHD с частотой кадров 60 FPS или 64 потоков HD с частотой кадров 30 FPS. Новинка получила ту же самую внутреннюю оперативную память GDDR6/GDDR6X со 128-разрядной шиной для каждого чипа, но объём увеличен до 32 ГБ. Отдельно отметим модификацию Innosilicon Fantasy One Type B с пассивным охлаждением. Она ориентирована на серверные стойки с мощными корпусными вентиляторами.

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Все четыре видеокарты получили поддержку OpenGL, OpenGL ES, OpenCL, Vulkan и DirectX. Версии графических API не уточняются. По данным китайских средств массовой информации, ускорители были протестированы в Unigine Heaven OpenGL, но результаты не уточняются.