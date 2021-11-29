От смартфона почти ничего не осталось.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

В Инди взорвался ещё один смартфон. На сей раз не OnePlus Nord 2 и даже не POCO X3. Не повезло владельцу модели Xiaomi POCO M3. У телефона самоликвидировалась аккумуляторная батарея. После возгорания аккумулятор взорвался и почти полностью уничтожил смартфон.

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Уцелела только верхняя часть. На фотографии выше вы можете видеть остатки гаджета с целой основной камерой и логотипом бренда. Естественно, модель не подлежит восстановлению. О взрыве рассказал брат владельца смартфона, но детали инцидента всё ещё не уточняются. Пользователь сообщил о самовозгорании аккумулятора в Twitter, после чего представители бренда POCO пообещали связаться с владельцем, а запись в Twitter была удалена.

Инцидент произошёл 27 ноября 2021 года. Спустя два дня Xiaomi подтвердила факт взрыва аккумулятора и сообщила о запуске расследования для установления причин.

Похожая ситуация в этом году произошла с Xiaomi POCO X3. Причём тоже в Индии. У смартфона взорвался аккумулятор, будучи подключённым к сети электропитания. Позже Xiaomi установила, что устройство было отремонтировано в неавторизованной мастерской, где оригинальная жидкокристаллическая панель была заменена на дубликат. Но несмотря на это, Xiaomi подарила пострадавшему новый телефон. Как будет развиваться ситуация с POCO M3, узнаем уже в ближайшее время.

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Напомним, смартфон оснащается 6,53-дюймовым дисплеем IPS LCD, чипом Snapdragon 662, стереофоническими динамиками и основной камерой разрешением 48 МП + 2 МП + 2 МП. Ёмкость встроенной аккумуляторной батареи составляет 6000 мА*ч, что является рекордом для телефонов компании Xiaomi.