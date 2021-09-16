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Китайская компания Xiaomi привезла в Европу спортивный браслет нынешнего поколения, который называется Mi Smart Band 6. Заметим, что модель сохранила брендинг Mi, в отличие от других устройств. Новинка поддерживает технологию Near Field Communication, рассчитана на бесконтактные платежи и разработанная совместно с Mastercard.

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Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC может похвастаться возможностью взаимодействия с голосовым помощником Amazon Alexa. Интеллектуальный ассистент можно использовать для управления устройства умного дома Xiaomi Mi Home.

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Спортивный браслет оснащается 1,56-дюймовой панелью на органических светодиодах. Плотность точек составляет 326 пикселей на дюйм. Корпус защищён от воды, но нырять с трекером компания не рекомендует. При этом заявлено, что новинка выдерживает погружение под воду на глубину до 50 метров.

Носимый гаджет несёт на борту пульсоксиметр для определения уровня кислорода в крови. Трекер можно использовать для мониторинга сна, подсчёта частоты сердечных сокращений, а время автономной работы составляет 14 дней в режиме обычного использования. При этом новинка имеет режим энергосбережения, в котором автономность вырастает до 19 дней. Также отметим поддержку 30 режимов тренировок, возможность управления музыкой и камерой в смартфоне удалённо.

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Рекомендованная производителем стоимость Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC в Европе составила 55 евро. Заметим, что версию без NFC компания оценила в 45 евро, но после анонса более продвинутой модели её цена упала до 40 евро.