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Компания Xiaomi уже на следующей неделе представит флагманские смартфоны Xiaomi 11T и 11T Pro. На официальном сайте производителя в разделе блогов опубликовано заявление, согласно которому грядущие новинки будут получать обновления программного обеспечения в течение четырёх лет.

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Флагманы 2018 года вышли на рынок с операционной системой Android 8.1 Oreo и получили только Android 10. Модели 2019 года с Android 9.0 Pie из коробки обновили до Android 11. А вот семейство Xiaomi 11T выйдет с Android 11, после чего успеет получить Android 12, Android 13 и Android 14. Как будет с Xiaomi Mi 11, Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra – неизвестно.

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Да, операционную систему китайская компания намерена обновлять в течение трёх лет. Ещё год после этого производитель будет выпускать апдейт прошивки MIUI со свежими патчами безопасности Android. Заплатки будут выходить до августа 2025 года включительно. При этом есть вероятность, что в течение последнего года пользователи будут получать обновления не каждый месяц, а ежеквартально.

Пока что все вышеупомянутые нововведения касаются только Xiaomi 11T и 11T Pro. Журналисты поинтересовались насчёт будущего других смартфонов. Представитель китайской компании ничего конкретного не сказал, но отметил, что Xiaomi будет, по крайней мере, рассматривает такую возможность.

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Напомним, Xiaomi 11T с версией Pro будут анонсированы 15 сентября вместе с глобальным вариантом планшетного компьютера Xiaomi Mi Pad 5. Стандартная модель получит Snapdragon 870 или Dimensity 1200 (по разным данным), а Pro обзаведётся 5-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 888 (точно).

В обеих новинках мы увидим дисплей на органических светодиодах с поддержкой частоты обновления изображения 120 Гц. Флагманы появятся в продаже с программным обеспечением MIUI 12.5 Enhanced. Глобальную прошивку уже получили Xiaomi Mi 11X и POCO F3. Обе модели в итоге сломались и начали самопроизвольно перезагружаться.