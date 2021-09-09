Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Представлены доступные камерофоны vivo X70 и X70 Pro стоимостью от $570

Старшая модель стоит от 660 долларов.
[ ] для раздела Блоги
+
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
Цена пошла вниз на MSI RTX 3060 Ti с падением крипты
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Компания vivo после анонса топового смартфона X70 Pro+ представила пару более скромных моделей, которые тоже отличаются продвинутыми камерами. Нового поколение пополнилось относительно бюджетными камерофонами vivo X70 и X70 Pro.

реклама

Для начала отметим общие технические характеристики смартфонов. Во-первых, оба работают на базе операционной системы Android 11 с программным обеспечением OriginOS 1.0. Во-вторых, они получили панель Super AMOLED формата FHD+ с частотой обновления 120 Гц, поддержкой HDR10+ и отверстием под 32-мегапиксельную камеру для селфи. Диагональ составила 6,56 дюйма.

анонсы и реклама
RTX 3060 Ti - цена упала на порядок при обвале Эфира
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
-12000р на RTX 3080 Gigabyte
Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

В-третьих, vivo X70 и X70 Pro обзавелись Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C, встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев и поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт. Защитой от воды и пыли, как флагманская версия Pro+, герои заметки похвастаться не могут.

реклама

В смартфонах установлены ультра-широкоугольная камера с углом захвата 116 градусов и телеобъектив с 2-кратным оптическим увеличением и оптической стабилизацией изображения. Разрешение составляет по 12 Мп. В основной камере vivo X70 используется 40-мегапиксельный датчик изображения. Версия Pro получила датчик на 50 Мп, лазерный автофокус и оптическую стабилизацию. Это первое отличие между новинками.

Второе отличие касается перископического телефотомодуля. У стандартного издания его просто нет. В vivo X70 Pro установлен блок на 8 Мп с OIS и 5-кратным оптическим масштабированием без потери качества. Снимать видео в 4K UHD при 60 FPS могут обе модели. Оптика ZEISS тоже присутствует в камере каждого смартфона. А вот чип vivo V1 есть только у старшей версии.

Следующее отличие касается однокристальной системы. Стандартное издание оборудовано 6-нанометровым чипом Dimensity 1200, тогда как версии Pro достался 5-нанометровый мобильный процессор Exynos 1080. Графическая подсистема представлена GPU Mali-G77 MC9 и Mali-G78 MP10 соответственно.

реклама

vivo X70 оборудован 8-12 ГБ оперативной памяти. Накопитель UFS 3.1 имеет вместимость 128-256 ГБ, а за автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 4400 мА*ч. Продвинутая модификация дополнительно доступна с 512 ГБ встроенной памяти при 12 ГБ ОЗУ, в то время как ёмкость АКБ составляет 4450 мА*ч.

В жёлтой, белой и чёрной расцветках новинки поступят на рынок. Рекомендованная цена vivo X70 стартует с отметки 570 долларов. vivo X70 Pro будет стоить от 660 долларов. Старт продаж запланирован на 30 сентября и 17 сентября соответственно. Стоимость всех модификаций будет указана позже на официальном сайте компании. 

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

vivo vivo apex
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Ретроклокинг: самый быстрый 486-й CPU
47
Обзор приложения для конвертирования Wondershare UniConverter
6
F1 2019 и F1 2020: тестирование лучших игровых компьютеров
4
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A750GF (80 Plus Gold)
25
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Claymore II
29
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 ХТ в связке с процессором Core i5-10600KF
20
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
22
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3060 StormX OC (PA-RTX3060 StormX OC 12G)
40
Деньги вперед: главные игры первой половины сентября 2021 года
19
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
42

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: август 2021
30 августа 2021 23
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
5 сентября 2021 22
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3060 StormX OC (PA-RTX3060 StormX OC 12G)
4 сентября 2021 40
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
3 сентября 2021 42
Ретроклокинг: самый быстрый 486-й CPU
9 сентября 2021 47
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Claymore II
6 сентября 2021 29

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские майнеры становятся жертвами воров, теряя дорогостоящее оборудование на миллионы рублей
77
Виталик Бутерин перечислил свои ошибки и оказался недоволен выбором первых инвесторов Эфириума
16
Аналитики РБК назвали основные причины падения курса Биткоина на 9000 долларов за несколько часов
30
Блокировки Роскомнадзора нарушили работу World of Tanks и World of WarShips
21
Криптовалюты обвалились – Биткоин потерял 12%, а Эфир просел на 16% за несколько часов
85
Xiaomi выпустила большой сборник прошивок MIUI 12 и MIUI 12.5 для 116 актуальных смартфонов
1
В Госдуме предложили приравнять майнинг к предпринимательству и заставить майнеров оформлять ИП
82
Ubisoft начала бесплатную раздачу Far Cry 3
11
Intel поделилась с клиентами результатами тестов памяти типа DDR5-4800
19
Ожившие мертвецы Некроманта — в новом трейлере Diablo II: Resurrected
12
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4080 может выйти в 2022 году и будет в 2 раза быстрее GeForce RTX 3080
43
Правительство США усилило давление на криптовалюты, а аналитики ожидают падения Биткоина до $20 000
36
Глава Роскосмоса пригласил Илон Маска в Россию на чаепитие
83
Цена Bitcoin упала на $6 000 за час из-за проблем с внедрением криптовалюты в Сальвадоре
50
Переход на Windows 11 может решить проблему читерства в играх благодаря протоколу TPM 2.0
37
Состоялся релиз полной версии Encased — ролевой игры, вдохновлённой Fallout и повестью «Пикник на обочине»
8
СМИ: МВД планирует привлечь к ответственности продавцов читов для World of Tanks
18
Обновленные видеокарты Geforce RTX 30 выйдут в январе, а RTX 40 в 4-м квартале 2022 года
16
AMD улучшит в процессорах Zen4 управление питанием и температурой
34
Глобальную версию Xiaomi Mi Pad 5 протестировали в Geekbench 5
+

Популярные статьи

Собираем игровой ПК, который вернет часть затраченных на него денег за счет майнинга
54
Оцениваем S.T.A.L.K.E.R. Пространственная Аномалия 4.1. Аномальная зона снова зовет. Часть первая
20
Плюсы и минусы криптовалют и майнинга
61
Собираем мощный ПК для игр на максималках
112
Ретроклокинг: самый быстрый 486-й CPU
47
Впечатления от использования в ПК сразу двух SSD — отдельно под систему и игры
29
Исследование влияния ревизии микрокода CPU на разгон памяти
24
Уязвимость в процессорах - что это такое и какие процессоры больше им подвержены: Intel или AMD
99
Распродажа 2021 – Windows 10, MS Office и полезные утилиты со скидкой до 90%
Оцениваем S.T.A.L.K.E.R. Пространственная Аномалия 4.1. Часть вторая
3

Сейчас обсуждают

Виталий Shokerxxx
20:20
да физки и математики нарики просто вывели из формулы 1+1 = 0 и посчитали что если есть материя значит есть и антиматерия. это как распил бабла в рф на строительство дороги и постоянно утекающий со сн...
Что там с космосом - о колонизации Марса, лунной базе и других проектах по освоению галактики
BorealSine
20:19
Тут уже прикол в том, что на холодном кошельке скорее всего эти биткоины и выбивать силой надо будет эти коды, чтобы получить доступ и переслать реальному владельцу... Конечно козёл дикий он, мог за х...
Российский бизнесмен потерял 34 миллиона рублей при попытке купить Биткоины
Feralspower
20:19
Давайте уже быстрее выпускайте.
Видеокарта Intel Xe-HPG будет конкурентом для AMD Radeon RX 6700 XT и NVIDIA RTX 3070
Riannon
20:19
Рекомендуемые в статье диски - так себе. QVO на QLC, а 980 безбуферный только для файлопомойки. Лучше немного доплатить и взять что-то вменяемое, хоть тот же 970 evo plus.
Впечатления от использования в ПК сразу двух SSD — отдельно под систему и игры
Виталий Shokerxxx
20:18
потеря 1 пакета может что угодно вызвать смотря что за пакет. просто ловишь рассинхрон с сервером и все что угодно может произойти. ребята и так перелопатили игровой движок в угоду графики и физики но...
Игроки в World of Tanks и World of Warships пожаловались на проблемы с доступом после блокировок VPN-сервисов
nax
20:17
анти-материя, тёмная материя, тёмная энергия -- это эфир. (можно поизучать труды Николы Тесла).
Что там с космосом - о колонизации Марса, лунной базе и других проектах по освоению галактики
Hacknir
20:17
Комуты нужен то
Windows 11 будет быстрее Windows 10 благодаря оптимизации процессора и памяти
Кирилл Катровский
20:16
Семь лет для инди? А про DayZ не слышали?)
Детали четвёртого эпизода The Long Dark — симулятора выживания в суровых зимних условиях
x.7
20:16
Но что бы ни произошло, ты так и будешь неудачником, живущим от ЗП до ЗП, из кредита в кредит)
В Госдуме предложили приравнять майнинг к предпринимательству и заставить майнеров оформлять ИП
Anton Anikin
20:16
Не попадет, т. к. компы никого не интересуют, интересует факт продажи крипты. => Анонимности крипты неизбежно придет конец.
В Госдуме предложили приравнять майнинг к предпринимательству и заставить майнеров оформлять ИП
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем