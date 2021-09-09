Представлены доступные камерофоны vivo X70 и X70 Pro стоимостью от $570
Компания vivo после анонса топового смартфона X70 Pro+ представила пару более скромных моделей, которые тоже отличаются продвинутыми камерами. Нового поколение пополнилось относительно бюджетными камерофонами vivo X70 и X70 Pro.
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Для начала отметим общие технические характеристики смартфонов. Во-первых, оба работают на базе операционной системы Android 11 с программным обеспечением OriginOS 1.0. Во-вторых, они получили панель Super AMOLED формата FHD+ с частотой обновления 120 Гц, поддержкой HDR10+ и отверстием под 32-мегапиксельную камеру для селфи. Диагональ составила 6,56 дюйма.
В-третьих, vivo X70 и X70 Pro обзавелись Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C, встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев и поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт. Защитой от воды и пыли, как флагманская версия Pro+, герои заметки похвастаться не могут.
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В смартфонах установлены ультра-широкоугольная камера с углом захвата 116 градусов и телеобъектив с 2-кратным оптическим увеличением и оптической стабилизацией изображения. Разрешение составляет по 12 Мп. В основной камере vivo X70 используется 40-мегапиксельный датчик изображения. Версия Pro получила датчик на 50 Мп, лазерный автофокус и оптическую стабилизацию. Это первое отличие между новинками.
Второе отличие касается перископического телефотомодуля. У стандартного издания его просто нет. В vivo X70 Pro установлен блок на 8 Мп с OIS и 5-кратным оптическим масштабированием без потери качества. Снимать видео в 4K UHD при 60 FPS могут обе модели. Оптика ZEISS тоже присутствует в камере каждого смартфона. А вот чип vivo V1 есть только у старшей версии.
Следующее отличие касается однокристальной системы. Стандартное издание оборудовано 6-нанометровым чипом Dimensity 1200, тогда как версии Pro достался 5-нанометровый мобильный процессор Exynos 1080. Графическая подсистема представлена GPU Mali-G77 MC9 и Mali-G78 MP10 соответственно.
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vivo X70 оборудован 8-12 ГБ оперативной памяти. Накопитель UFS 3.1 имеет вместимость 128-256 ГБ, а за автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 4400 мА*ч. Продвинутая модификация дополнительно доступна с 512 ГБ встроенной памяти при 12 ГБ ОЗУ, в то время как ёмкость АКБ составляет 4450 мА*ч.
В жёлтой, белой и чёрной расцветках новинки поступят на рынок. Рекомендованная цена vivo X70 стартует с отметки 570 долларов. vivo X70 Pro будет стоить от 660 долларов. Старт продаж запланирован на 30 сентября и 17 сентября соответственно. Стоимость всех модификаций будет указана позже на официальном сайте компании.
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