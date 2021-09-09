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Китайский технологический гигант vivo представил свой главный флагманский смартфон 2021 года. Новинка называется vivo X70 Pro+. На рынке модель заменит vivo X60 Pro+, хотя с момента премьеры флагмана прошлого поколения ещё и года не прошло.

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vivo X70 Pro+ будет претендовать на роль лучшего смартфона текущего года. Для этого он получил топовые камеры, лучший на рынке дисплей и новейший процессор компании Qualcomm. А теперь поговорим обо всё этом немного детальнее и начнём с камер.

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Производитель представил собственный процессор обработки изображений vivo V1. Он отвечает за повышение плавности видео, повышение качества фотографий при нехватке света и за устранение цифрового шума.

Разрешение основной камеры составляет 50 Мп. Она имеет сенсор Samsung GN1, дополненный оптикой с апертурой f/1,57. Размер каждого пикселя составляет 1,2 мкм, а при объединении четырёх в один – 2,4 мкм. Оптический формат сенсора – 1/1,51”.

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В vivo X70 Pro+ есть сразу два телеобъектива – на 12 Мп и на 8 Мп. Первый построен на базе Sony IMX663 с разрешением 12 Мп и зумом 2x. Второй имеет перископическую оптику для 5x приближения без потери качества, а в основе лежит 8-Мп матрица OmniVision OV08A.

Все три модуля получили поддержку оптической стабилизации изображения. Четвёртый компонент – ультра-широкоугольная 48-мегапиксельная камера на базе Sony IMX598. Это ½” датчик с 0,8-мкм пикселями. Угол обзора составляет 114 градусов. Тут тоже не обошлись без OIS.

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Сердцем vivo X70 Pro+ стал мобильный процессор Snapdragon 888+, который дополняется 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти. Для хранения фото, видео и других материалов предусмотрен накопитель вместимостью до 512 ГБ. За автономность флагмана отвечает АКБ на 4500 мА*ч. Мощность проводной зарядки составила 50 Вт. Беспроводная – такая же.

Ещё одна фишка смартфона – лучший на рынке дисплей Samsung E5. Это LTPO AMOLED панель формата WQHD+ с частотой обновления 120 Гц, яркостью до 1500 нит, поддержкой HDR10+ и диагональю 6,78 дюйма. В небольшом центральном отверстии расположена 32-мегапиксельная камера для селфи.

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Из коробки новинка работает на прошивке OriginOS. Фирменное программное обеспечение основано на операционной системе Android 11. Смартфон имеет встроенный в дисплей оптический сканер отпечатков пальцев, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, оптику ZEISS и поддерживает съёмку видео в 4K UHD при 60 FPS. Корпус защищён от воды и пыли по стандарту IP68.

Компания не раскрывает точную дату старта продаж vivo X70 Pro+, но утверждает, что купить смартфон можно будет уже в этом месяце. Стоимость модификаций 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ составила соответственно 850 долларов, 930 долларов и 1 080 долларов. На рынок модель поступит в чёрной, синей и оранжевой расцветках корпуса.